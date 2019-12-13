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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدث فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة صينية تطير بجانب الكويكب توتاتيس والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أطلقت مهمة Chang'e 2 في عام 2010 وكانت في الأصل مدارًا قمريًا أطلقته الصين كجزء من جهود استكشاف القمر على ثلاث مراحل.
الكويكب
وكانت المهمة الرئيسية للمركبة الفضائية هي البحث عن مواقع الهبوط المحتملة لأول مركبة فضائية تابعة للقمر الصيني Chang'e-3.
كما أنه بحلول أبريل من عام 2012، كانت قد أنهت مهمتها الأساسية، وانطلقت نحو الكويكب لمهمة طويلة، حيث طارت على بعد ميلين من سطح الكويكب والتقطت بعض الصور لصخور الفضاء الغريبة الشكل.
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