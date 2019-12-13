فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن هواتفنا الذكية نحيفة وصغيرة الحجم، فمن الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بالعتاد، فسوف يكون من الصعب جعل هذه الهواتف تطابق الكاميرات الإحترافية في الجودة والنتائج. ونتيجة لذلك، تلجأ الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى البرمجيات للمساعدة في معالجة الصور في محاولة لجعلها تقدم نتائج مماثلة لتلك التي تقدمها الكاميرات الإحترافية.
يُعد Portrait Mode مثالاً جيدًا على ذلك، ولكن من الواضح أنه يجب القيام بالمزيد من العمل. يبدو أن شركة آبل تعمل على تحقيق ذلك، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Bloomberg. هذا التقرير يقول أن شركة آبل قامت بالإستحواذ على شركة تدعى Spectral، والتي يُعتقد أنها يمكن أن تستفيد من خوارزميات Spectral للتعلم الآلي للمساعدة في تحسين الصور الملتقطة بإستخدام iPhone.
في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، تتضمن تقنية Spectral إلتقاط صورة بالأشعة تحت الحمراء وصورة عادية ودمجها معًا، حيث يجب أن تكون للصورة الناتجة تفاصيل وألوان إضافية. إذا كان هذا صحيحًا، فيمكن أن يساعد هذا بالفعل في تحسين إمكانات كاميرا iPhone ومنح آبل أفضلية على الشركات المنافسة مثل سامسونج و Huawei.
نظرًا لأن تقنية الهواتف الذكية قد بلغت ذروتها، فالأمر يعتمد الآن على الإهتمام بمثل هذه التفاصيل الصغيرة للمساعدة في إعطاء الهاتف ميزة على الأخرين. الآن، يبقى أن نرى متى بالضبط ستشق هذه التحسينات طريقها إلى iPhone، ولكن بما أن شركة آبل لم تؤكد بعد عملية الإستحواذ، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية الإستحواذ الأحدث من شركة آبل قد تؤدي إلى تحسين جودة صور هواتف iPhone المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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