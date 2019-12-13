لجنة التجارة الفدرالية قد تمنع الفيسبوك من دمج تطبيقات الدردشة الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يعلم الكثير منكم على الأرجح، تمتلك الفيسبوك العديد من المنصات الإجتماعية البارزة وتطبيقات الدردشة مثل إنستاجرام و WhatsApp. في الغالب، لقد تمكنت هذه الخدمات من العمل بشكل مستقل ومنفصل نوعًا ما عن بعضها البعض. ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام أفيد أن الفيسبوك قد تكون في الواقع تخطط لتوحيد هذه المنصات.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة الكيفية التي تخطط بها الفيسبوك للقيام بذلك، ولكن صدر تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال يفيد أن لجنة التجارة الفيدرالية يمكن أن تتطلع إلى منع ذلك من الحدوث. يقول التقرير أن لجنة التجارة الفيدرالية تشعر بالقلق من أن يتم دمج المزيد من منتجات الفيسبوك مع بعضها البعض، وسيكون من الصعب على اللجنة أو أي وكالة أخرى لإنفاذ القانون التدقيق مع الشركة بشأن حالات مكافحة الإحتكار المحتملة في المستقبل.

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لم يتم التعليق على هذا التقرير من قبل الفيسبوك أو هيئة التجارة الفيدرالية، ولكن هذا يبدو منطقيًا. الفيسبوك أكدت من قبل خططها لتوحيد تطبيقاتها من أجل منح المستخدمين خيارًا حول كيفية الوصول إلى أصدقائهم بغض النظر عن المنصة التي يستخدمونها.

حتى الآن، لم نر كيف تخطط الفيسبوك لتوحيد تطبيقاتها، ولكن إذا كان التقرير صحيحًا، فيبدو أن الفيسبوك ستواجه بعض العقبات في طريقها.