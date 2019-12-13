تكنولوجيا: روسيا تستعد لتطبيق شبكات الجيل الخامس 5G فى شبكاتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق 4 عمالقة للاتصال الخليوي الروسي "إم تي إس"، "ميجافون"، "فيمبلكوم"، "روس تيليكوم" على أن توقيع مذكرة تفاهم نهاية العام الجاري، بحسب روسيا اليوم.
وأعاد إلى الأذهان أن المقصود بالأمر هو مجال ترددات C التي تتراوح بين 3.4 و 8 هيجاهرتز، فيما رفض ، فاسيل لاتسانيتش، ذكر موعد لتوقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن الترددات المذكورة تعود إلى مسؤولية الحكومة والقوات المسلحة.
يذكر أن موقع kp.ru كان قد أفاد بتقرير رفعه نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، إلى رئيس الدولة فلاديمير بوتين الذي كلف بعد اطلاعه على التقرير من يهمه الأمر بأن يؤمن الإنترنت فائق الدقة على الأراضي الروسية كلها.
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