جوجل تجلب الميزتين Verified SMS و Spam Protection إلى تطبيق Google Messages

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي أو نحو ذلك، قامت شركة جوجل بتفعيل RCS لجميع شركات الإتصالات الأمريكية داخل تطبيق Google Messages الخاص بها. يجب على المستخدمين الذين لم يقوموا بتفعيل RCS بالفعل تحديث تطبيقات Google Messages و Carrier Services.

بالإضافة إلى توفير خليفة لنظام الرسائل القصيرة SMS الحالي، تُعلن شركة جوجل عن إثنتين من الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية المستخدمين من الرسائل المزعجة أو الرسائل القصيرة الآلية الخبيثة.

عندما نتلقى رقم مرور صالح للإستخدام مرة واحدة على هواتفنا الذكية، فهو عادة يأتي من رقم غير معروف. ولكن في بعض الأحيان نتلقى رسائل نصية مزيفة تطلب منا النقر على الروابط الملغمة. قامت شركة جوجل بجلب ” Verified SMS ” لمساعدتك في التأكد من أن الرسالة تأتي من شركة معينة. ستُظهر لك الرسائل التي تم التحقق منها إسم الشركة وشعارها في نافذة الدردشة.

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Branco Bradesco و Kayak و Payback و SoFi و 1 800-Flowers هي بعض من العلامات التجارية الأولى التي سترسل رسائل SMS عن طريق المنصة الجديدة. وبالنسبة لميزة Verified SMS، فيجري حاليًا إطلاقها في كل من الولايات المتحدة والهند والمكسيك والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا والفلبين وإسبانيا وكندا، سيتم طرحها في المزيد من البلدان قريبًا.

هذه الميزة التالية ليست جديدة تمامًا، ولكن تعرضها شركة جوجل الآن على نطاق أوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الحماية الفورية من الرسائل غير المرغوب فيها تهدف إلى حماية المستخدمين من الرسائل المزعجة المشتبه فيها وتكشف ما إذا كان الرابط في الرسالة قد يؤدي إلى موقع إلكتروني غير آمن. يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها ومنع المصدر من إرسال المزيد من الرسائل النصية.