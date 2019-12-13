هواتف Galaxy Note 10 تبدأ بدورها بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار النسخة الرسمية والمستقرة من تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series في الشهر الماضي. والآن، تقوم الشركة بإصدار نفس التحديث للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10.

كما هو الحال مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، فقد كان من المقرر أن تحصل سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series على تحديث Android 10 المستقر إبتداءً من الشهر المقبل، ولكن تمكنت شركة سامسونج من إصدار التحديث قبل الموعد المحدد. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذا التحديث متوفر فقط في ألمانيا حاليًا ولأولئك الذين كانوا يساعدون سامسونج في إختبار التحديث. هذا التحديث يحمل البنية رقم N97*FXXU1BSL7 ويبلغ حجمه حوالي 145 ميغابايت.

بطبيعة الحال، ينبغي أن نرى شركة سامسونج تبدأ بإصدار هذا التحديث لبقية ملاك الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في المناطق الأخرى قريبًا. عمومًا، في حالة إذا لم تكن من المختبرين وحصلت على هذا التحديث بالفعل، فإسمح لنا بمعرفة ذلك في حيز التعليقات أدناه.