Xbox Series X هو جهاز الألعاب المنزلي الأحدث من شركة مايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي -

نحن نعلم بالفعل أن شركة مايكروسوفت تعمل على خليفة لجهاز Xbox One X يُعرف حاليًا بالإسم الرمزي Project Scarlett. إذا كنت تتساءل عن الإسم الرسمي لهذا الجهاز، فأنت محظوظ لأن شركة مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا وبشكل رسمي عن جهاز ألعابها القادم، والذي تُطلق عليه الشركة إسم Xbox Series X.

وفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” سيكون Xbox Series X أسرع وأقوى جهاز ألعاب منزلي بحوزتنا حاليًا وسيضع سقفًا جديدًا للأداء والسرعة والتوافق، مما يسمح لك بجلب إرثك في اللعب، والآلاف من الألعاب من ثلاثة أجيال وأكثر “. تفتخر الشركة أيضًا بأنه سيكون أقوى بأربعة أضعاف من Xbox One X، كما تقول الشركة أيضًا أنه تم تصميم Xbox Series X لدعم الإتجاهين الأفقي والرأسي.

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بالإضافة إلى الجهاز الجديد، أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن وحدة Xbox Wireless Controller جديدة تم أخذ حجمها وشكلها بعين الإعتبار لتلائم مجموعة واسعة من اللاعبين. ستأتي وحدة التحكم الجديدة أيضًا مع ميزات مثل زر جديد للمشاركة وأيضا لوحة d-pad. وأوضحت مايكروسوفت كذلك أن وحدة التحكم الجديدة ستكون متوافقة مع حواسيب Windows 10 و Xbox One.

لم تكشف لنا شركة مايكروسوفت بعد عن السعر أو موعد الإطلاق، ولكن من المتوقع أن تكشف لنا الشركة عن المزيد من التفاصيل في العام 2020.