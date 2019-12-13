تكنولوجيا: حصاد 2019 .. هذا ما بحث عنه المصريون خلال 2019 على جوجل.. الدورى يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها كل عام كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المصريون على مدار 2019 من خلال محرك البحث التابع لها، حيث جاءت مباريات الدوري المصري فى المركز الأول كأكثر الموضوعات بحثا من قبل المصريين، كما شملت القائمة أيضا نتائج الثانوية العامة، ومباراة الأهلي ضد الهلال، فضلا عن احتلال أغنية "مافيا" ترتيبا ضمن الموضوعات الأكثر بحثا، وجاء في المركز الأخير شخصية "ثانوس" الأسطورية. أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون خلال 2019 : أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون خلال 2019 : ـ مباريات الدوري المصري ـ نتيجة الثانوية العامة ـ الأهلي ضد الهلال ـ كأس الأمم الأفريقية Advertisements ـ مسلسل زلزال ـ الهيئة الوطنية للانتخابات ـ اغنية مافيا ـ عمرو وردة ـ thanos

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