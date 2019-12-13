تكنولوجيا: حصاد 2019.. القائمة الكاملة لأبرز عمليات البحث على جوجل هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب انتهاء عام 2019، كشفت شركة جوجل عن أكثر 10 موضوعات جرى البحث عنها على محرك البحث خلال 2019، وقد حصرت جوجل أكثر موضوعات البحث على محركها فى أنحاء العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية، وفيما يلي نستعرض ترتيب أكثر 10 موضوعات جرى البحث عنها فى كل مجال على جوجل فى 2019 حول العالم.. أشهر 10 موضوعات بحثا على جوجل: أشهر 10 موضوعات بحثا على جوجل: 1) India vs South Africa 2) Cameron Boyce 3) Copa America 4) Bangladesh vs India 5) iPhone 11 6) Game of Thrones 7) Avengers: Endgame 8) Joker 9) Notre Dame 10) ICC Cricket World Cup أشهر 10 أخبار بحثا على جوجل أشهر 10 أخبار بحثا على جوجل 1) Copa America 2) Notre Dame 3) ICC Cricket World Cup 4) Hurricane Dorian 5) Rugby World Cup 6) Sri Lanka 7) Area 51 8) India election results 9) 台風 19 号 10) Fall of Berlin Wall أكثر 10 أشخاص بحثا على جوجل أكثر 10 أشخاص بحثا على جوجل 1) Antonio Brown 2) Neymar 3) James Charles 4) Jussie Smollett 5) Kevin Hart 6) Billie Eilish 7) Greta Thunberg 8) R. Kelly 9) Joaquin Phoenix 10) Jordyn Woods أشهر 10 فنانين بحثا على جوجل أشهر 10 فنانين بحثا على جوجل 1) Jussie Smollett 2) Kevin Hart 3) Joaquin Phoenix 4) Keanu Reeves 5) Lori Loughlin 6) Lauren London 7) Rami Malek 8) 沢尻 エリカ 9) Brie Larson 10) 新井 浩文 أشهر 10 رياضيين على جوجل أشهر 10 رياضيين على جوجل 1) Antonio Brown 2) Neymar 3) Bryce Harper Advertisements 4) David Ortiz 5) Alex Morgan 6) Andrew Luck 7) Megan Rapinoe 8) Iker Casillas 9) Zion Williamson 10) Ansu Fati أشهر 10 افلام بحثا على جوجل أشهر 10 افلام بحثا على جوجل 1) Avengers: Endgame 2) Joker 3) Captain Marvel 4) Toy Story 4 5) Aquaman 6) Once Upon a Time in Hollywood 7) Frozen 2 8) Green Book 9) The Lion King 10) Aladdin أشهر 10 شخصيات متوفاة بحثا على جوجل أشهر 10 شخصيات متوفاة بحثا على جوجل 1) Cameron Boyce 2) Nipsey Hussle 3) Julen 4) Karl Lagerfeld 5) Emiliano Sala 6) Jeffrey Epstein 7) Gugu Liberato 8) Niki Lauda 9) Gabriel Diniz 10) Sushma Swaraj أشهر 10 أغاني بحثا على جوجل أشهر 10 أغاني بحثا على جوجل 1) Old Town Road 2) 7 Rings 3) Shallow 4) Señorita 5) Memories 6) Into the Unknown 7) A Whole New World 8) Sunflower 9) Sexy Lady 10) Bad Guy أكثر 10 عروض تلفزيونية بحثا على جوجل أكثر 10 عروض تلفزيونية بحثا على جوجل 1) Game of Thrones 2) Stranger Things 3) Chernobyl 4) When They See Us 5) The Umbrella Academy 6) The Mandalorian 7) बालवीर 8) Euphoria 9) मोटू पतलू 10) Dead to Me

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