شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019.. القائمة الكاملة لأبرز عمليات البحث على جوجل هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب انتهاء عام 2019، كشفت شركة جوجل عن أكثر 10 موضوعات جرى البحث عنها على محرك البحث خلال 2019، وقد حصرت جوجل أكثر موضوعات البحث على محركها فى أنحاء العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية، وفيما يلي نستعرض ترتيب أكثر 10 موضوعات جرى البحث عنها فى كل مجال على جوجل فى 2019 حول العالم..

أشهر 10 موضوعات بحثا على جوجل:

1) India vs South Africa

2) Cameron Boyce

3) Copa America

4) Bangladesh vs India

5) iPhone 11

6) Game of Thrones

7) Avengers: Endgame

8) Joker

9) Notre Dame

10) ICC Cricket World Cup

أشهر 10 أخبار بحثا على جوجل

1) Copa America

2) Notre Dame

3) ICC Cricket World Cup

4) Hurricane Dorian

5) Rugby World Cup

6) Sri Lanka

7) Area 51

8) India election results

9) 台風 19 号

10) Fall of Berlin Wall

أكثر 10 أشخاص بحثا على جوجل

1) Antonio Brown

2) Neymar

3) James Charles

4) Jussie Smollett

5) Kevin Hart

6) Billie Eilish

7) Greta Thunberg

8) R. Kelly

9) Joaquin Phoenix

10) Jordyn Woods

أشهر 10 فنانين بحثا على جوجل

1) Jussie Smollett

2) Kevin Hart

3) Joaquin Phoenix

4) Keanu Reeves

5) Lori Loughlin

6) Lauren London

7) Rami Malek

8) 沢尻 エリカ

9) Brie Larson

10) 新井 浩文

أشهر 10 رياضيين على جوجل

1) Antonio Brown

2) Neymar

3) Bryce Harper

4) David Ortiz

5) Alex Morgan

6) Andrew Luck

7) Megan Rapinoe

8) Iker Casillas

9) Zion Williamson

10) Ansu Fati

أشهر 10 افلام بحثا على جوجل

1) Avengers: Endgame

2) Joker

3) Captain Marvel

4) Toy Story 4

5) Aquaman

6) Once Upon a Time in Hollywood

7) Frozen 2

8) Green Book

9) The Lion King

10) Aladdin

أشهر 10 شخصيات متوفاة بحثا على جوجل

1) Cameron Boyce

2) Nipsey Hussle

3) Julen

4) Karl Lagerfeld

5) Emiliano Sala

6) Jeffrey Epstein

7) Gugu Liberato

8) Niki Lauda

9) Gabriel Diniz

10) Sushma Swaraj

أشهر 10 أغاني بحثا على جوجل

1) Old Town Road

2) 7 Rings

3) Shallow

4) Señorita

5) Memories

6) Into the Unknown

7) A Whole New World

8) Sunflower

9) Sexy Lady

10) Bad Guy

أكثر 10 عروض تلفزيونية بحثا على جوجل

1) Game of Thrones

2) Stranger Things

3) Chernobyl

4) When They See Us

5) The Umbrella Academy

6) The Mandalorian

7) बालवीर

8) Euphoria

9) मोटू पतलू

10) Dead to Me