شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعرض للمستخدمين تنبيهات عند وجود أخبار مزيفة على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فيس بوك أداة جديدة للتحقق من وجود الأخبار المزيفة على نظامه الأساسي، مع تنبيه المستخدمين الآن إلى هذه المنشورات بمجرد مشاهدتها، حيث قامت المنصة ببدء اختبار هذه الميزة الجديدة في الهند في الوقت الراهن.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بدأ فيس بوك برنامج تجريبي للتأكد من الحقائق في ولاية كارناتاكا الأمريكية العام الماضي من خلال شراكة مع portal Boom لتدقيق الحقائق.

وستقوم الشركة الآن أيضًا بالتأكد من الحقائق بالشراكة مع AFP India وFact Crescendo وFactly وNewsmobile Fact Checker وThe Quint وIndia Today Fact Check.

وقال فيس بوك في منشور بالمدونة إنه سيستخدم "كل من التكنولوجيا والمراجعة الإنسانية لإزالة الحسابات المزيفة، وتشجيع إزالة الغموض في الأخبار وتعطيل العمليات المالية لمرسلي البريد العشوائي".

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وسيتم تصنيف النشرات الإخبارية المزيفة وفقا لعدد من الفئات مثل "كاذبة، خليط، عنوان خاطئ، رأي، هجاء"، وسيتم طرح هذه المبادرة بـ 12 لغة، فيما كانت الشركة قد اختبرت في وقت سابق نفس الشيء في دول مثل سنغافورة وهولندا.

وسيقوم فيس بوك أولا بتحديد الأخبار المزيفة، ومراجعة محتواها ثم تضييق نطاق وصولها، كما ستعمل الشركة أيضًا ضد الصفحات التي "تشارك أخبارًا كاذبة بشكل متكرر" وتقلل من إمكانيات هذه الصفحات وقدرتها على جمع إيرادات الإعلانات.

وقال فيس بوك أنه "عندما يشارك أحد السياسيين محتوى معينًا - أي رابط لمقال أو مقطع فيديو أو صورة أنشأها شخص آخر تم فضحها مسبقًا على فيس بوك- سنقوم بتخفيض هذا المحتوى وعرض تحذير ورفضه إن تم إدراجها في الإعلانات.

وقال فيس بوك أن "برنامج التأكد من الحقائق الجديد" سيساعد في إزالة الأخبار المزيفة وخلق مزيد من الوعي بين المواطنين.