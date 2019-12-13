شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع للمهندسين الروس حول محرك جوى فضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المهندسون في مركز "كيلديش" الروسي للتصاميم العلمية شهادة براءة اختراع المحرك الجوي الفضائي، وقد جاء ذلك في بيان نشره موقع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على "فيسبوك".

وأشار البيان إلى أن المحرك يمكن أن يستخدم في المنظومات الجوية الفضائية التي تقلع أفقيا من المطار أو الطائرات التي يمكن أن تحلق لمدة قصيرة، بحسب روسيا اليوم.

ويجمع المحرك بين إمكانات المحرك الصاروخ العامل بالوقود السائل والمحرك الجوي النفاث، وجاء في البيان أن الفائدة التقنية من الاختراع تنحصر في تخفيض وزن المحرك وتبسيط تصميمه مقارنة بأنواع أخرى من المحركات الجوية الفضائية.

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وأكدت مؤسسة "روس كوسموس" أن المهندسين في الولايات المتحدة وبريطانيا يعملون حاليا على تصميم محرك مماثل وذلك في إطار برنامج Synergistic Air-Breathing Rocket Engine (المحرك الصاروخي الجوي النفاث) الأمريكي الواعد.