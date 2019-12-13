تكنولوجيا: براءة اختراع للمهندسين الروس حول محرك جوى فضائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المهندسون في مركز "كيلديش" الروسي للتصاميم العلمية شهادة براءة اختراع المحرك الجوي الفضائي، وقد جاء ذلك في بيان نشره موقع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على "فيسبوك".
ويجمع المحرك بين إمكانات المحرك الصاروخ العامل بالوقود السائل والمحرك الجوي النفاث، وجاء في البيان أن الفائدة التقنية من الاختراع تنحصر في تخفيض وزن المحرك وتبسيط تصميمه مقارنة بأنواع أخرى من المحركات الجوية الفضائية.
وأكدت مؤسسة "روس كوسموس" أن المهندسين في الولايات المتحدة وبريطانيا يعملون حاليا على تصميم محرك مماثل وذلك في إطار برنامج Synergistic Air-Breathing Rocket Engine (المحرك الصاروخي الجوي النفاث) الأمريكي الواعد.
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