سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، أعلنت شركة سامسونج بالفعل عن أولى الهواتف الذكية التي تُعد جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy A 2020 Series، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy A51 و Galaxy A71.

Galaxy A51

وبالنسبة للهاتف Galaxy A51، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-O Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

الهاتف Galaxy A51 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 5 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، وبأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والوردي والأبيض.

الهاتف Galaxy A51 سيُكلف ما يعادل 350 دولار أمريكي، وسيكون متوفرًا للطلب المسبق في فيتنام إبتداءً من 16 ديسمبر، ولكن لن يتم عرضه للبيع بشكل رسمي حتى اليوم 27 ديسمبر.

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Galaxy A71

أما بخصوص الهاتف Galaxy A71، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-O Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

الهاتف Galaxy A71 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 5 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، وبأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والوردي والأبيض.

للآسف، ليست هناك أي معلومات حول سعر الهاتف Galaxy A71 أو موعد طرحه في الأسواق.