شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1.5 مليار دولار أرباح PUBG Mobile منذ طرحها على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت نسخة الموبايل من لعبة "ببجى" الشهيرة شعبية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ووفقًا لتقرير صادر من Sensor Tower، حققت لعبة PUBG Mobile أرباح أكثر من 1.5 مليار دولار.

وفى عام 2019 فقط، تمكن إصدار Royal Battle من اللعبة من تحقيق 88 % من إجمالى الإيرادات، أى ما يعادل 1.3 مليار دولار.

وكل ربع عام، بدءًا من الربع الثانى من 2018، لوحظ نمو الأرباح بشكل كبير، ففى الربع الثالث من عام 2019 ، وصل إلى حد أقصى قدره 496 مليون دولار.

ومن حيث المنافسة، حققت كل من Epic Games و NetEase 838 مليون دولار و 915 مليون دولار من Fortnite و Knives Out على التوالي.

Advertisements

يذكر أن ما يقرب من نصف إيرادات PUBG Mobile جاء من الصين عبر متجر "آب ستور"، وبشكل عام، جلبت النسخة الصينية 40 فى المئة من الأرباح.

وفى المجموع، قام 555 مليون شخص بتحميل لعبة PUBG Mobile من الهند، أى 21 بالمائة من إجمالى التنزيلات.