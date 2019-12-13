شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سانتا كلوز حقيقى؟ إجابات جوجل تحطم أحلام مليون طفل كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الكريسماس، يتساءل الأطفال هل سانتا كلوز حقيقي؟ وهنا يبحثون على محرك البحث جوجل بدلا من سؤال والديهم، ولكن فى الواقع فإن الإجابة تحطم أحلامهم وتكسر الصورة الوهمية التى تمتعوا كثيرا برسمها فى خيالهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يبحث أطفال اليوم عن آبائهم للحصول على إجابة، لكنهم يتجهون إلى جوجل، فقد وجد تقرير أن 1.1 مليون طفل يعرفون عبر الإنترنت أن سانتا كلوز شخصية وهمية، حيث إن المقال الأول في البحث يقول: "نحن الكبار نعلم أن بابا نويل ليس حقيقيًا".



جوجل

وهذه الإجابة عند البحث عن "هل بابا نويل حقيقى"، حيث يظهر مقال يقدم للوالدين مشورة حول كيفية الإجابة على السؤال بعد كتابة هذه الجملة التمهيدية "نحن الكبار نعلم أن بابا نويل ليس حقيقيًا".

وقال ستيفن كينرايت، مدير تحسين محرك البحث الفني في Rise at Seven، أحد الخبراء عن نتائج بحث جوجل، "جوجل تصنف هذا المقال على كوارتز باعتباره النتيجة الأولى بناءً على موثوقية المحتوى".

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وأضاف: "تختار خوارزميات جوجل الإجابة التي من الأفضل أن تجيب على السؤال الذي تم البحث عنه، مع الأخذ في الاعتبار جميعها بينما تكون دقيقة من الناحية الواقعية."



إجابة جوجل

وقد يدمر جوجل بإجابته أحلام ملايين الأطفال، ولكن تم تصميم العديد من المساعدين الشخصيين الأذكياء لتقديم إجابات مختلفة، حيث وجدت النتائج أن استجابات تقنية البحث الصوتي أكثر مراعاةً وإبداعًا عندما يتعلق الأمر باستجاباتهم للاستعلام، فلا تؤكد ولا تنكر الحقيقة.

يجيب مساعد Siri "هذا شيء لا يُسمح لي بالإفصاح عنه"، ومساعد جوجل هنا يقول "إذا أعطاني الأب الخاص بالكريسماس هدية، فلن أطرح أي أسئلة".