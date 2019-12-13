كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مكنسة روبوتية ذكية تنظف فضلات الكلاب
صممت شركة أمريكية روبوتاً يكتشف وينظف فضلات الكلاب بشكل تلقائي.
وتم تجهيز هذا الجهاز الذي أطلق عليه اسم “بيتل” بكاميرات أمامية للبحث عن فضلات الكلاب، وبمجرد أن يتم تحديد هذه الفضلات داخل فناء المنزل، يتحرك الروبوت مباشرة فوقها، ويستخدم مخلباً ميكانيكياً على شكل مغرفة لإزالتها.
وبعد ذلك يحتفظ الروبوت بالفضلات داخل حاوية خاصة إلى حين التخلص منها.
ولا تساعد مجسات بيتل في تنظيف فوضى وفضلات الكلاب فحسب، بل تقوم أيضاً بتجنب العقبات والبقاء ضمن محيط المنزل.
ويمكن توصيل الجهاز الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي المتقدم، بشبكة سحابية تسمح للروبوت بالتعلم وتطوير طرق جديدة لعمله.
ومع ذلك، لا تزال هذه التكنولوجيا في مرحلة الاختبار، وعلى أصحاب الكلاب الانتظار لبعض الوقت قبل أن تصبح متوفرة في الأسواق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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