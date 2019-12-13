شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تشارك صورة فقاعة غاز تشكلت من انفجار هائل لسوبرنوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت ناسا صورة احتفالية لفقاعة غاز على شكل "قرمزي" فى إطار موسم الأعياد، حيث تقع الكرة الحمراء المتلألئة التي التقطت بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، على بعد 160،000 سنة ضوئية في مجرة قريبة وتشكلت من انفجار سوبرنوفا "نجم متفجر".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد علماء الفلك أن النجم المتفجر يبلغ من العمر 400 عام كما هو واضح، وحلقة الغاز، أو ما يُعرف رسميًا باسم SNR 0509-67.5 ، هي بقايا مرئية من الانفجار الذي حدث في مجرة (LMC).



فقاعة الغاز

وشاركت ناسا الصورة على إنستجرام حيث كتبت: "هذا المجال من الغاز هو نتيجة الغاز الذي صدمته موجة الانفجار من انفجار السوبرنوفا".

Advertisements

وتشير وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن التموجات الموجودة على سطح الفقاعة قد تكون ناجمة عن تباينات مختلفة في كثافة الغاز، ويبلغ طول الجسم 23 سنة ضوئية ويتوسع بسرعة 11 مليون ميل في الساعة.

وأوضحت وكالة ناسا في بيان لها أن "علماء الفلك خلصوا إلى أن الانفجار كان أحد الأنواع النابضة بالحيوية بشكل خاص".