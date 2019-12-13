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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تشارك صورة فقاعة غاز تشكلت من انفجار هائل لسوبرنوفا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد علماء الفلك أن النجم المتفجر يبلغ من العمر 400 عام كما هو واضح، وحلقة الغاز، أو ما يُعرف رسميًا باسم SNR 0509-67.5 ، هي بقايا مرئية من الانفجار الذي حدث في مجرة (LMC).
فقاعة الغاز
وشاركت ناسا الصورة على إنستجرام حيث كتبت: "هذا المجال من الغاز هو نتيجة الغاز الذي صدمته موجة الانفجار من انفجار السوبرنوفا".
وتشير وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن التموجات الموجودة على سطح الفقاعة قد تكون ناجمة عن تباينات مختلفة في كثافة الغاز، ويبلغ طول الجسم 23 سنة ضوئية ويتوسع بسرعة 11 مليون ميل في الساعة.
وأوضحت وكالة ناسا في بيان لها أن "علماء الفلك خلصوا إلى أن الانفجار كان أحد الأنواع النابضة بالحيوية بشكل خاص".
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