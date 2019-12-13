تكنولوجيا: العثور على أكثر من 4000 حفرة فى قاع البحر بكاليفورنيا بسبب القمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء قبالة ساحل بيج سور بكاليفورنيا 4500 حفرة صغيرة في قاع البحر تم إنشاؤها بواسطة القمامة البشرية، وتم الكشف عن المنخفضات، والمعروفة باسم "المنخفضات الصغرى"، خلال سلسلة من استطلاعات المركبات ذاتية الحكم تحت الماء (AUV) في عامي 2018 و 2019.
قمامة البحر
واكتشف الباحثون في معهد مونتيري باي للأحياء المائية في موس لاندنج بولاية كاليفورنيا المنخفضات الصغرى خلال دراسة أكبر علامة في أمريكا الشمالية، وهي حفرة هائلة تمتد على ارتفاع 600 قدم ويبلغ عمقها حوالي 16 قدمًا.
تم اكتشاف هذا الهيكل الضخم لأول مرة خلال مسح عام 1999 على متن السفن، ويبلغ متوسط الحفر المكتشفة الصغيرة حوالي 36 قدمًا، وطول الحافلة، وعمقها 3 أقدام، ويعتقد الفريق أن القمامة قد سقطت من القوارب البحرية.
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