شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكر يخترق كاميرا مراقبة بغرفة طفلة ويخبرها بأنه بابا نويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت أسرة فى مقاطعة ديسوتو الأمريكية، لموقف مرعب بعد أن اخترق أحد الهاكرز كاميرا المراقبة الموجودة بغرفة ابنتهم البالغة من العمر ثمانى سنوات، وأخبرها أنه سانتا كلوز.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، وضعت العائلة كاميرا Ring فى غرفة ابنتهما اليسا قبل أربعة أيام فقط من اختراقها، وخلال الحادث، سمعت أليسا صوتًا غريبًا قادمًا من غرفتها، وأدركت أنه صوت رجل.

وفى حديثها إلى WMC5، قالت: "كنت فى الرواق واعتقدت أنها أختى لأننى أسمع الموسيقى، لذا جئت إلى الطابق العلوى فسمعت بعض الضوضاء الصاخبة، فقولت على الفور "من هذا". "

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تكشف لقطات الحادث أن المهاجم أجاب: "أنا أفضل صديق لك، أنا سانتا كلوز، فأصابت أليسا بالذعر، وصاحت والدتها، قبل أن يكرر الهاكر "أنا بابا نويل".

على الرغم من عدم التعرف على هوية الهاكر حتى الآن، إلا أن والدة الطفلة تشعر بالقلق من أنه قد يكون شخصًا يعرفونه.

قامت العائلة على الفور بفصل الكاميرا، وتواصلت مع الشركة المطورة للكاميرا، ووقال متحدث باسم الشركة: "تعد ثقة العملاء مهمة بالنسبة لنا ونأخذ أمن أجهزتنا على محمل الجد، بينما لا نزال نحقق فى هذه المشكلة ونتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا استنادًا إلى تحقيقنا، فإننا قادرون على تأكيد أن هذا الحادث لا يرتبط بأى حال بانتهاك أو تهديد لأمن Ring. "