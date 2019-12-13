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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 حقائق مهمة يجب أن تعرفها عن كوكب المريخ قبل التفكير فى السفر إليه والان مع تفاصيل الخبر
ونقدم لك بعض من هذه الحقائق وفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa" العلمى:
1- يسمى المريخ الكوكب الأحمر، لأن لونه أحمر بسبب الحديد الصدئ في الأرض.
2- للمريخ مواسم وجليد قطبي وبراكين وأودية.
3- الطقس فى المريخ مميز بجو رقيق للغاية من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين.
4- هناك علامات على الفيضانات القديمة على المريخ، وعلى بعض سفوح التلال المريخية، هناك دليل على وجود ماء مالح سائل في الأرض.
5- يوم واحد على المريخ يستمر 24.6 ساعة، فإنه أطول قليلا من يوم على الأرض.
6- سنة واحدة على المريخ تساوى 687 يومًا من أيام الأرض، أى ما يقرب من ضعف طول سنة واحدة على الأرض.
7- المريخ لديه قمرين، وهما فوبوس وديموس.
8- المريخ هو الكوكب الرابع من الشمس، وهذا يعني أن الأرض والمشتري هما كواكب المريخ المجاورة.
9- كوكب المريخ معروف منذ العصور القديمة لأنه يمكن رؤيته بدون التلسكوبات المتقدمة.
10- زارت عدة بعثات المريخ، وهو الكوكب الوحيد الذي أرسل إليه مستكشفين متجولين على السطح.
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