شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 حقائق مهمة يجب أن تعرفها عن كوكب المريخ قبل التفكير فى السفر إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن كوكب المريخ هو عالم من الصحراء الباردة، كما أنه نصف حجم الأرض فقط، هذه المعلومات ليست الوحيدة التى لا تعرفها ولكن هناك العديد من الحقائق المدهشة عن هذا الكوكب الأحمر، الذى يحمل العديد من الأسرار.

ونقدم لك بعض من هذه الحقائق وفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa" العلمى:

1- يسمى المريخ الكوكب الأحمر، لأن لونه أحمر بسبب الحديد الصدئ في الأرض.

2- للمريخ مواسم وجليد قطبي وبراكين وأودية.

3- الطقس فى المريخ مميز بجو رقيق للغاية من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين.

4- هناك علامات على الفيضانات القديمة على المريخ، وعلى بعض سفوح التلال المريخية، هناك دليل على وجود ماء مالح سائل في الأرض.

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5- يوم واحد على المريخ يستمر 24.6 ساعة، فإنه أطول قليلا من يوم على الأرض.

6- سنة واحدة على المريخ تساوى 687 يومًا من أيام الأرض، أى ما يقرب من ضعف طول سنة واحدة على الأرض.

7- المريخ لديه قمرين، وهما فوبوس وديموس.

8- المريخ هو الكوكب الرابع من الشمس، وهذا يعني أن الأرض والمشتري هما كواكب المريخ المجاورة.

9- كوكب المريخ معروف منذ العصور القديمة لأنه يمكن رؤيته بدون التلسكوبات المتقدمة.

10- زارت عدة بعثات المريخ، وهو الكوكب الوحيد الذي أرسل إليه مستكشفين متجولين على السطح.