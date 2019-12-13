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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيكل روبوتى يحول مرتدية إلى إنسان ضخم بطول 8 أقدام.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة روبوتات يابانية هيكل خارجي روبوتي يقوم بتحويل مرتديه إلى إنسان ضخم طويل القامة بطول 8 أقدام، وتستجيب للمس الإنساني ويقلد الحركات الخاصة بالمستخدم.
روبوت ضخم
وصُممت بدلة "Arrive" وأظهرتها شركة مقرها طوكيو تدعى Skeletonics، والتى تقول إن منتجاتها مصممة لتجعلك تشعر كما لو كنت عملاقًا.
قال كنتو هيروي، الرئيس التنفيذي لشركة Skeletonics: "نحن الشعب الياباني لدينا تصور بأن الروبوتات تساوي شيئًا ما يمكننا ارتدائه، لذلك نحن نصنع هذا الروبوت مع الرغبة في تحقيق هذا الحلم".
روبوت ضخم 2
وأضاف: "نحن نعمل في مجال الترفيه باستخدام الروبوتات، ونحن نركز على جعل الناس في اليابان والعالم سعداء".
ويستخدم نظام Skeletonics آلية التزامن التي تسمح للروبوت بمحاكاة حركة الإنسان دون كهرباء، ويتكون الجزء المتبقي من الجسم من عناصر كهربائية وميكانيكية وقذيفة خارجية مصنوعة من مادة بلاستيكية مقوية بالألياف.
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