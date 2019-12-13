كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PrintDry 2.0 3D”..أفضل مجفف خيوط تحتاجه لطباعة ثلاثية عالية الجودة

متابعة-سنيار: يستهدف جهاز “PrintDry Filament Dryer 2.0” عشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد الذين يبحثون عن طريقة ميسورة التكلفة للحفاظ على خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد جافة لإنتاج أفضل المطبوعات ثلاثية الأبعاد الممكنة.

وقال مطورو الجهاز: “نود أن نقدم منتجنا الجديد المسمى 2.0 PrintDry Filament Dryer 2.0 الذي يحتوي على العديد من الميزات الجديدة، مثل توافق التخزين المؤقت الكبير، وجهاز توقيت مدمج، وشاشة رقمية، وتصميم وحدات.”

يعتبر مجفف PrintDry Filament 2.0 الوحيد الذي يمكنه تجفيف وتغذية بكرات الفتيل الكبيرة (2-5 كجم) بقطر خارجي 300 مم (12 بوصة) (OD).

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تتضمن ميزات PrintDry Filament Dryer 2.0 ما يلي:

– ضبط درجة الحرارة بسهولة ب 5 إعدادات مسبقة (35 درجة مئوية، 45 درجة مئوية، 55 درجة مئوية، 65 درجة مئوية، و 75 درجة مئوية).

– توقيت مدمج بحد أقصى 48 ساعة.

– 2 أعمدة معدنية

– 4 محولات التخزين المؤقت الكبيرة

– 4 محولات التخزين المؤقت الصغيرة

“PrintDry Filament Dryer 2.0” متاح للدعم على موقع Kickstarter.