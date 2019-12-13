كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إيرادات “YouTube” ترتفع إلى أكثر من مليار دولار في 2019

متابعة-سنيار: استحوذ اYouTube المملوك لشركة Google على أكثر من 563 مليون دولار في عام 2019، مما رفع إيرادات التطبيق إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لتحليل جديد من شركة تحليلات التطبيقات، “Sensor Tower”.

وجاء تصنيف موقع YouTube بين مجموعة من النخبة تضم عددا قليلاً من التطبيقات غير المخصصة للألعاب وصلت إلى مليار دولار.

نظرت Sensor Tower فقط في الإيرادات من عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيق، وبالتالي فإن مبلغ المليار دولار لا يعكس إيرادات الإعلانات على YouTube، أو ما حققته الشركة من تطبيقات “YouTube Music” أو “YouTube” TV.

لقد صنف YouTube باستمرار كأحد أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها، لذلك ليس من المستغرب بالضرورة أن يكون الأكثر ربحا للشركة.

لقد كانت Google سرية جدا فيما يتعلق بإيرادات YouTube، ولكن تقرير “Sensor Tower” يسلط الضوء على مقدار الإنفاق داخل التطبيق الذي ارتفع في العام الماضي.

أنفق مستخدمو YouTube أكثر من 563 مليون دولار في التطبيق في عام 2019 حتى الآن، مقارنة بـ 277 مليون دولار في عام 2018، وفقا لـ Sensor Tower.

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كما زاد الإنفاق خارج الولايات المتحدة بسرعة أكبر، حيث قفز من 53.8 مليون دولار في عام 2018 إلى 181.7 مليون دولار في عام 2019.

يُعزى جزء كبير من ذلك على الأرجح إلى توسع موقع YouTube في ميزات تحقيق الدخل لأصحاب القنوات، مثل “SuperChat” أو القدرة على بيع المنتجات.

وكتبت سوزان ووجيكي، المدير التنفيذي لموقع YouTube الشهر الماضي: “اليوم، تضاعفت عائدات الآلاف من القنوات على YouTube بأكثر من الضعف عن طريق استخدام ميزات جديدة تساعد المعجبين على التواصل مع المبدعين، مثل Super Chat و Channel Memberships وMerchandise”، وقد تلقت أكثر من 100000 قناة خدمة Super Chat، ويربح بعضها أكثر من 400 دولار في الدقيقة مع تواصل المشجعين.”

لم يستجب “YouTube” على الفور لطلب التعليق، لكن تحليل “Sensor Tower” يشير إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، وِفقاً لـ”ماشابل”.