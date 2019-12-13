تكنولوجيا: يمكنك الآن شراء جهاز Mac Pro الجديد من أبل وشاشة Pro Display XDR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أبل أخيرًا جهاز Mac Pro الجديد وشاشة Pro Display XDR، وهم متاحين الآن عبر متجر أبل على الأنترنت.

يبدأ سعر جهاز Mac Pro بسعر من 5999 دولار، وهو يصل بمعالج Intel Xeon ثماني النواة مع معالج رسومات AMD Radeon Pro 580X. يحتوي الجهاز أيضًا على 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من ذاكرة SSD.

ولقد تم تصميم جهاز Mac Pro ليكون معياري، بحيث يمكنك تهيئته باستخدام معالج أو معالج رسومات أفضل أو ذاكرة أو تخزين، إذا كنت ترغب في ذلك.

وعلى صعيدًا آخر، تتوفر شاشة Pro Display XDR ذات دقة 6K وحجم 32 بوصة بسعر يبدأ من 4999 دولار أمريكي، على الرغم من أنها لا تأتي مع حامل.

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ففي حال كنت تريد حامل، فسيتعين عليك شراء حامل Pro Stand من أبل بسعر 999 دولار، أو دفع 199 دولارًا مقابل VESA Mount Adapter من أبل حتى تتمكن من استخدام حامل تملكه بالفعل.

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