شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء أكبر قاعدة بيانات فى العالم لصور الاعتداء الجنسى على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل مؤسسة مراقبة الإنترنت فى المملكة المتحدة (IWF) مع نظير أمريكى لإنشاء أكبر قاعدة بيانات لصور إساءة معاملة الأطفال فى العالم للمساعدة فى مكافحة انتشار هذه الظاهرة.

ستعمل IWF مع المركز الوطنى للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) فى الولايات المتحدة لمشاركة المحتوى المعروف مع بعضهم البعض، لمساعدة شركات الإنترنت على إيقاف تحميل هذا المحتوى ومشاركته وتخزينه.

سيتم الجمع بين أكثر من 3.5 مليون صورة فى قاعدة البيانات الموسعة، والتى ستستخدمها الشركات عبر الإنترنت للمساعدة فى إيقاف تحميل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالإساءة إلى منصاتها.

وستقوم IWF بتحديد الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بإساءة معاملة الأطفال وإزالتها، بالإضافة إلى توفير مكان للأشخاص للإبلاغ عنها دون الكشف عن هويتهم.

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ستشهد الاتفاقية إنشاء قاعدة بيانات جديدة فى مركز CyberTipline التابع لـ NCMEC ، والذى يُستخدم أيضًا للإبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسى للأطفال عبر الإنترنت.

وقالت Susie Hargreaves الرئيس التنفيذى لـ IWF إن النظام الجديد وقاعدة البيانات الأكبر ستساعد شركات الإنترنت على مراقبة مواقعها بشكل أفضل وتوفير حماية أكبر للضحايا.

وأضافت: "ستكون هذه أكبر قاعدة بيانات مضمونة عن تجزؤات الاعتداء الجنسى على الأطفال فى العالم، ولقد استلهم تعاون IWF-NCMEC من عزمنا المشترك على تسهيل إزالة صور الإساءة الجنسية للأطفال قدر الإمكان لصالح الضحايا".