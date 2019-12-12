تكنولوجيا: Vivo تستعد لإطلاق إصداراها الأول من هواتف 5G بمعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Vivo في تصريحات رسمية اليوم على أنها ستقدم للأسواق قريباً إصدارها الأول بمعالج Snapdragon 865، لتنضم إلى مجموعة الشركات الأولى التي تصل بالإصدارات الجديدة المميزة بمعالج كوالكوم إلى الأسواق.

كشفت شركة كوالكوم مؤخراً عن معالج Snapdragon 865 5G خلال فعاليات مؤتمر Snapdragon summit الذي أقيم في هاواي، واليوم تؤكد Vivo على أنها ستكون من أولى الشركات المستخدمة لهذا المعالج في هواتفها الذكية.

ومن المتوقع أن يدعم معالج Snapdragon 865 5G إصدار Vivo القادم من الهواتف الذكية بآداء سريع في الإتصال بشبكات 5G، وذلك بدعم من رقاقة مودم X55 5G في المعالج، مع دعم RF، لتصل سرعة التحميل إلى 7.5 جيجا بايت في الثانية مع إتصال ثابت.

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كما تدعم رقاقة Snapdragon 865 5G تحسينات في ISP مع سرعة معالجة تصل إلى 2 جيجا بيكسل في الثانية، ودعم حتى 200 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 8K، كما تشمل الترقيات والتحسينات الجديدة تقنية الذكاء الإصطناعي مع آداء أفضل في الألعاب.

يذكر أن شركة Vivo كشفت عن إصدارها الأخير من هواتف 5G خلال شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن تكشف الشركة قريباً عن إصدارها القادم من هواتف 5G بمعالج Snapdragon 865.

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