الشركة الأم لتطبيق TikTok تختبر خدمتها الموسيقية الخاصة Resso

فاطمة أيت طالب - دبي - حقق تطبيق TikTok إنجازًا رائعًا في شهر نوفمبر الماضي عندما نجح في حصد 1.5 مليار عملية تحميل عبر متاجر التطبيقات iTunes App Store و Google Play Store ليصبح بذلك التطبيق الثالث الأكثر تحميلا في فئة التطبيقات. تتطلع شركة ByteDance الآن، وهي الشركة التي تقف وراء تطبيق TikTok للتوسع إلى سوق الخدمات الموسيقية من خلال تطبيق Resso الجديد. هذا التطبيق متوفر حاليًا كتطبيق تجريبي في الهند وإندونيسيا ويهدف إلى التنافس مع أمثال Spotify و Apple Music في الأسواق الناشئة.

تم تطويره من قبل شركة Moon Video Inc، وهي الشركة التي وقعت بالفعل صفقات مع شركات هندية مثل T-Series و Times Music ولكنها لا تزال تعمل على توسيع محفظتها من خلال التوقيع مع شركات عالمية أخرى مثل Universal Music Group و Sony Music Entertainment. يتميز التطبيق بواجهة واضحة تعرض الفنانين الموصى بهم وقوائم التشغيل القابلة للمشاركة.

ما يميز خدمة Resso عن الخدمات المنافسة هو منهجها الإجتماعي. أثناء تشغيل أغنية، يمكنك أيضًا مشاهدة الفيديو المصاحب لها بجانب كلمات الأغنية التي تتحرك تلقائيًا. يتمتع المستخدمون أيضًا بحرية إضافة صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو صور GIF للموسيقى المرفقة. تطبيق Resso يشبه أيضًا تطبيق TikTok مع عناصر التحكم التي تستند على السحب ويسمح للمستخدمين بإضافة التعليقات والإشتراك في قنوات المستخدمين الآخرين. هناك أيضًا دعم لمشاركة قوائم التشغيل على الفيسبوك وإنستاجرام والواتساب وغيرها من المنصات.

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تطبيق Resso يوفر خطة مجانية تحتوي على إعلانات وخطة أخرى مدفوعة خالية من الإعلانات تكلف ما يعادل 1.68 دولار أمريكي شهريًا في الهند. لا تزال مكتبة الموسيقى الخاصة بها صغيرة إلى حد ما ولكن يجب أن تتحسن في الأشهر المقبلة.