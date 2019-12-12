فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أكدت لنا شركة Oppo أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في اليوم 26 من شهر ديسمبر الجاري. والآن، أتاحت لنا الشركة أيضًا فرصة إلقاء نظرة على سماعات الأذن اللاسلكية القادمة Oppo Enco Free والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي إلى جانب سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series.
كما تلاحظون، فسماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free القادمة من شركة Oppo تتميز بنفس تصميم سماعات AirPods مع بعض الإختلافات الطفيفة، وستكون متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأبيض والأسود والوردي. تحتوي العلبة نفسها على مؤشر LED في المقدمة وزر الإقتران على الجانب الأيمن. تلمح إحدى الصور أيضًا إلى أن السماعات ستتميز بتصميم قابل للتعديل مع رؤوس إضافية لتلائم الأذن بشكل أفضل.
يبقى أن نرى ما إذا كانت ستأتي أيضًا مع تقنية إلغاء الضوضاء مثل سماعات Oppo Enco Q1. من المحتمل أن نرى المزيد من التفاصيل حول سماعات Oppo Enco Free، لذلك إبقوا متحمسين.
كانت هذه تفاصيل خبر سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Free ستصل بدورها في وقت لاحق من هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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