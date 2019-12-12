شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للمستخدمين التحكم فى خوارزمية الموقع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط تويتر لإنشاء مجموعة بحثية مصممة لابتكار "معيار مفتوح وغير مركزي" لشبكات التواصل الاجتماعي، وهو نموذج يطمح موقع التغريدات فى اتباعه.

وفقًا للمدير التنفيذي جاك دورسي، فإن إصدارًا لا مركزيًا من تويتر سيمنح مستخدميه القدرة على التحكم في العناصر الأساسية للمنصة، مثل كيفية عمل الخوارزمية، وكيفية التوصية بالمحتوى والترويج له، والمحادثات التي تحظى بالأولوية، وحتى كيفية إدارة الكلام.

وقال دورسى: "لقد كان تويتر منفتحًا في وقت مبكر حتى رأى الكثيرون أنه من الممكن أن يكون معيارًا لامركزيًا للإنترنت، مثل SMTP (بروتوكول البريد الإلكتروني)، ولعدة أسباب، والتى كانت معقولة في ذلك الوقت، اتخذنا مسارًا مختلفًا، لكن الكثير تغير على مر السنين".

في حين أن فكرة وضع اعتدال المحتوى في أيدي المستخدمين قد تبدو مقلقة، قال دورسي إن مشروع تويتر، الذي يطلق عليه Bluesky ، يمكن أن يكون الطريقة الوحيدة لحماية النظام الأساسي بشكل صحيح من التضليل.

وأضاف: "إن التطبيق المركزي للسياسة العالمية للتصدي للإساءة والمعلومات المضللة من غير المرجح أن يزيد على المدى الطويل دون أن فرض الكثير من الأعباء على الناس".

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بفضل النظام الأساسي اللامركزي، سيكون المستخدمون قادرين على المساعدة في بناء أجزاء أساسية من كيفية عمل تويتر، حتى الخوارزمية التي تواجه المستخدم للتوصية والترويج للمحتوى.

بمعنى آخر ، فإن النموذج الناشئ سيتيح للمستخدمين توجيه ليس فقط المحادثات التي تحدث ، ولكن كيفية حدوثها.