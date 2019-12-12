الهاتف Huawei P40 Lite قد يصل في العام المقبل مع تصميم ومواصفات تقنية مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - في غضون بضعة أسابيع، من المتوقع أن تكشف شركة Huawei النقاب عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series، وبينما يتم تسليط الضوء عادة على النسخة العادية ونسخة Pro، فدعونا لا ننسى أنه توجد أيضًا نسخة Lite.

لن تختلف الأمور في العام 2020، على الأقل وفقا لإشاعة جديدة. لذلك، ينبغي علينا أن نتوقع أن تقوم شركة Huawei أيضًا في العام المقبل بالكشف عن الهاتف Huawei P40 Lite. ومع ذلك، هذا الهاتف قد يبدو مألوفًا للعديد من الأشخاص، وقد يبدو الأمر جيدًا في الجانب المتعلق بالمواصفات التقنية.

ذلك لأنه يبدو أن شركة Huawei ستختار ببساطة تغيير إسم الهاتف Huawei Nova 6 SE الذي تم إطلاقه حديثًا إلى Huawei P40 Lite في تلك الأسواق حيث تقوم الشركة عادة بإطلاق سلسلة هواتف Huawei P Series. هذا ليس مفاجئًا على الإطلاق بسبب الميل المعتاد للشركة لبيع الهاتف نفسه تحت أسماء متعددة في جميع أنحاء العالم.

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إذا كان الأمر كذلك بالفعل، فتوقع أن يأتي الهاتف Huawei P40 Lite مع مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.4 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فسوف يضم الهاتف كذلك بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.