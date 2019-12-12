الهاتف Oppo Find X2 قادم في الربع الأول من العام المقبل مع المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find X في شهر يونيو الماضي مع المعالج Snapdragon 845 وشاشة خالية من القطع أو الثقب وثلاث كاميرات في آلية منبثقة. كنا نتساءل عما إذا كانت الشركة الصينية ستعلن عن خليفة هذا الهاتف. وفي مناقشة مع شركة Oppo، أكدت لنا الشركة أن الهاتف Oppo Find X2 سيأتي في الربع الأول من العام 2020.

سيتم تزويد الهاتف Oppo Find X2 بالمعالج Snapdragon 865 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم في الأونة الأخيرة، وقالت شركة Oppo أنه سيكون هناك تركيز كبير على شاشة الهاتف، فهي ستحصل على دقة أعلى، ومعدل تحديث أعلى، وألوان أفضل ونطاق ديناميكي أوسع مقارنة مع شاشة الهاتف Oppo Find X الحالي.

سيضم الهاتف أيضًا كاميرا مزودة بتقنية PDAF الجديدة التي أعلنت عنها شركة Sony مؤخرًا. وللآسف، لم تكشف لنا شركة Oppo عن أي شيء آخر حول الهاتف Oppo Find X2، ولكنها أكدت لنا أن سلسلة هواتف Oppo Find X Series و Oppo Reno Series ستستمر في العيش.

سوف تكشف شركة Oppo النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في اليوم 26 ديسمبر، وعلى الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ محدد لإطلاق الهاتف Oppo Find X2، إلا أنه ليس بعيدًا الآن.