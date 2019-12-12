شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار مرعب يحول "الواقع الافتراضى" إلى حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف متصفح الإنترنت "فايرفوكس" عن ابتكار وصف بـ"المرعب"، إذ يحول لأول مرة "الواقع الافتراضي" إلى حقيقة، حسب سبوتنيك.

كشف "فايرفوكس"، وفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص عن تحديث جديد مخصص لمن يستخدمون نظارات الواقع الافتراضى.

ويمكن التحديث الجديد مستخدمى نظارات "الواقع الافتراضي"، من تحويل مقاطع الفيديو أو المواقع التى يتصفحونها إلى "حقيقة" يمكن أن يرسلها إلى حواسيب "سطح المكتب" أو الحواسيب المحمولة "لابتوب" أو الهاتف الذكى، بسهولة ويسر، بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى بعد خلع النظارات أو سماعات الواقع الافتراضى.

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ويعمل تحديث "فايرفوكس" على تحويل روابط مقاطع الفيديو أو الروابط إلى مرفقات يمكن إرسالها إلى أى أجهزة ذكية، ويمكن أن يعكس المستخدم تلك الخاصية بحيث يمكن أن يحول أى رابط لاستخدامه بنظارات أو سماعات الواقع الافتراضى.

ويدعم التحديث الجديد العمل على 6 لغات جديدة بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية، ومنها اللغات السويدية والفنلندية والنرويجية والدنماركية والهولندية والبولندية.