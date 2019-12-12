تكنولوجيا: خبراء يحذرون: الهاكرز بإمكانهم إغلاق هاتفك الأيفون "دون لمسه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خضم الخلاف الدائم بين محبى أجهزة "أيفون" ومفضلى هواتف "أندرويد"، يبرر عشاق "أبل" ولعهم الدائم بهواتفهم بقوة خصائص الأمن لديها وصعوبة اختراقها مقارنة بنظيراتها، لكن يبدو أن هذا لم يعد صحيحا، فقد كشف تقرير إخبارى أن خبراء فى أمن المعلومات عثروا على ثغرة تساعد قراصنة الإنترنت فى التحكم بهاتفك الأيفون، وإغلاقه عن بعد.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن حيلة اختراق "أيفون" تتضمن إغراقه بطلبات مشاركة ترسل إلى أداة "إير دروب، إذ تتيح هذه الأداة للمستخدم نقل الملفات عبر الـ"بلوتوث" والـ"واى فاي"، لكنها فى الوقت عينه يمكن أن تكون الثغرة الذى ينفذ منها الهاكرز.
وأشار المهندس كيشان باجيريا إلى أن "إير دروب" تتيح للهاكرز توجيه عدد غير محدود من ملفات "سبام" الخبيثة إلى الهواتف التى تعمل بنظام "آى أو أس" القريبة.
وأضاف باجيريا أن مالك الهاتف الذكى لن يتمكن من فعل أى شيء سوى قبول أو رفض الرسائل التى تظهر على شكل فقعات على شاشته بشكل مستمر، وعادة ما تقبل "إير دروب" طلبات نقل الملفات فى دائرة نصف قطرها 9 أمتار.
وقال مهندس الكمبيوتر إنه تمكن من ابتكار برنامج يمكنه توجيه كم كبير من هذه الرسائل بشكل تلقائى إلى الهواتف، فى نطاق لا يتجاوز عدة أمتار.
وأضاف أن هذه الرسائل تتيح للمخترق أن يغلق الهاتف الذى يريد اختراقه، ويستمر ذلك حتى يغادر صاحب الهاتف المخترَق المكان، وقال باجيريا إن الحل بسيط لهذه المعضلة، وهي: الهروب من المكان.
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