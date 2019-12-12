فعل الوضع الليلي على whatsapp للأندرويد بصلاحيات رووت

whatsapp يحصل على الوضع الليلي الخاص به اخيراً على نظام اندرويد. لكن للأسف فتفعيل الوضع الليلي للنظام ليس متاحاً بعد للجميع فلن تتمكن من تفعيله بسهولة نهائياً. في الواقع لن تتمكن من تفعيله بدون استعمال صلاحيات رووت لتستطيع التعديل في ملفاته و تفعيل الوضع الليلي عليه. تعمل الشركة على اضافة الوضع الليلي للتطبيق منذ فترة طويلة. لتواكب ما قامت به Google في تحديث Android 10 و لينضم التطبيق الى عائلة التطبيقات ذات الوضع الليلي

ماذا تحتاج ؟

آخر نسخة من تطبيق whatsapp يمكنك تحميلها من متجر Google Play او موقع apkmirror

صلاحيات Root على هاتفك المحمول

تطبيق Root Explorer يمكنك استعمال solid explorer لهذا الغرض

خطوات تفعيل الوضع الليلي على whatsapp

1- تأكد من تثبيتك لآخر نسخة من التطبيق و قم بتسجيل دخولك و بياناتك طبيعياً

2- افتح تطبيق الـroot explorer الذي تستعمله

3- اذهب الى المسار الآتي

Data/Data/com.whatsapp/shared_prefs

4- قم بفتح الملف الآتي للتعديل عليه

com.whatsapp_preferences.xml

5- الملف الذي امامك يحتوي على اكواد خاصة بالبيانات الخاصة بالتطبيق.

6- اضف السطر التالي في اي مكان بين العنوانين و

7- تاكد من ضبط موقع بداية السطر الذي كتبته ليكون مثل الأسطر التي تسبقه

8- قم بحفظ الملف و الخروج من التطبيق

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9- اذهب الى اعدادات الجهاز.

10- اختر Apps & notifications

11- اختر Whatsapp

12- اختر Force Stop

13- افتح تطبيق whatsapp

14- اذهب لإعدادات التطبيق

15- اختر Theme

16- فعل الوضع الليلي من هناك

الإتجاه الى الوضع الليلي

منذ ان تسربت بعض الإشاعات عن اصدار وضع ليلي على نظام Android و بدأت العديد من التطبيقات ان تتجه الى اضافة هذا الوضع فيها. حتى بدأت google نفسها بإضافة الوضع الليلي الى تطبيقاتها مع ظهور الوضع في النسخة التجريبية من Android 10. فبدأت كل التطبيقات و الشركات في تثبيت الوضع الليلي و اضافته. بجأ الأمر بواجهة OneUI من سامسونج الى تطبيقات Google و Instagram و facebook messenger حتى وصل الأمر الى اصداره رسمياً في النسخة النهائية من Android 10.