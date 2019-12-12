الهاتفين Galaxy M20 و Galaxy M30 يبدأن بدورهما بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما فاجئت الجميع وقامت بإصدار تحديث Android 10 الرسمي المستقر لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series قبل الموعد المتوقع، فقد بدأت شركة سامسونج كذلك الآن بإصدار نفس التحديث للهاتفين Galaxy M20 و Galaxy M30 مما يجعلهما أول هاتفين غير رائدين من سامسونج يحصلان على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد. تحديث Android 10 الرسمي والمستقر متوفر الآن للهاتفين Galaxy M20 و Galaxy M30 في الهند، وسيشق طريقه للمزيد من البلدان في قادم الأيام والأسابيع.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتفين Galaxy M20 و Galaxy M30 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر. وبالنسبة لمن يتساءل عن حجم هذا التحديث، فهو يبلغ 1.29 جيجابايت.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.