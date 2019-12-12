فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، تم نشر صورة رسمية يُقال بأنها للهاتف Huawei P40 القادم من شركة Huawei مصحوبة ببعض المواصفات التقنية الخاصة بشاشته. تفيد
الأصلية إلى أن شاشة هذا الهاتف ستكون من نوع AMOLED وستمتاز بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD كما أنها ستدعم HDR وستغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3. وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا أن هذه الشاشة ستضم ثقبًا عريضًا في الركن الأيمن العلوي لإيواء الكاميرات الأمامية.
6.57" pph, 2K/FHD+, HDR, DCI-P3, WF AMOLED Display— Teme (特米) (@RODENT950) December 8, 2019
A simpler name would be nice😂 pic.twitter.com/i3AM0O1Y3E
وبالعودة إلى الصورة الرسمية التي تم تسريبها، فهي لا تكشف لنا الكثير عن الهاتف بإستثناء أنه تم تطوير نظام الكاميرا في هذا الهاتف بالتعاون مع شركة Leica العريقة في مجال تصنيع الكاميرات الإحترافية، وهذا ليس مفاجئًا لأحد. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Huawei P40 سيضم شاشة منحنية الطرفين وواجهة خلفية منحنية الطرفين كذلك، ولكن درجة إنحناء الشاشة في الهاتف Huawei P40 ليست كبيرة بقدر شاشة Huawei Mate 30 Pro، مما يعني أن الهاتف Huawei P40 لن يحصل على شاشة الشلال. وبخلاف ذلك، تبدو وحدة الكاميرا بارزة بعض الشيء.
وبطبيعة الحال، كل هذا وصل مبكرًا لأنه من غير المتوقع أن تصل سلسلة هواتف Huawei P40 Series حتى شهر مارس المقبل كما جرت العادة دائمًا، لذلك قد يكون كل هذا غير دقيق. لذلك، سيكون من الأفضل لو تعاملت مع كل هذا بأقل قدر من الحماسة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب أول صورة رسمية للهاتف Huawei P40، وسيضم شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.57 إنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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