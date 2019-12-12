الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia C1، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Go Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد مزود بنظام Android Go Edition الخفيف المصمم في الأساس للأجهزة المتدنية المواصفات التقنية، وهذا الهاتف يُدعى Nokia C1. تم تسعير هذا الهاتف بنحو 59 دولار أمريكي في كينيا، وبالتالي لا تتوقع الحصول على مواصفات تقنية متقدمة.

الهاتف Nokia C1 الجديد يضم شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة 480×960 بكسل، ومعالج رباعي النوى بتردد 1.3GHz من شركة MediaTek على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 2500mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

الهاتف Nokia C1 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا في الخلف بدقة 5 ميغابكسل أيضًا مرفوقة بفلاش LED. وكما سبق وأشرنا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Go Edition، ويضم منفذ السماعات 3.5mm، ولكنه لا يدعم شبكات 4G، فهو يدعم شبكات 3G كحد أقصى.