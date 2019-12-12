آبل تصدر تحديث iOS 12.4.4 لأجهزتها القديمة، بما في ذلك iPhone 6 و iPhone 5S

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث iOS 12.4.4 لأجهزة iOS القديمة. هذه هي الأجهزة التي لا تتوافق مع نظام iOS 13 ولكن لا يزال يتم تحديثها لترقيع أحدث الثغرات الأمنية المكتشفة.

تتضمن قائمة أجهزة آبل التي تم تحديثها إلى iOS 12.4.4 كل من iPhone 6 و iPhone 5S والجيل الأول من iPad Air و iPad Mini 2 و iPad Mini 3، فضلا عن iPod Touch 6. وتجدر الإشارة إلى أن سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث لا يكشف لنا عن الكثير بإستثناء أن هذا عبارة عن تحديث أمني مهم وأنه موصى به للجميع. نقترح عليك أخذ نصيحة آبل على محمل الجد وتحميل هذا التحديث في حال كنت لا تزال تمسك بأحد هذه الأجهزة.

على الرغم من أنه من غير المألوف بالنسبة لشركة آبل تحديث إصدار أقدم من نظام التشغيل الخاص بها بعد إطلاق إصدار جديد إذا كانت هناك مشاكل أمنية، فهذا مجرد مثال آخر على كيفية إلتزام الشركة بإبقاء أجهزتها محدثة وآمنة.

فقط لتدرك تمامًا أهمية الموقف هنا، فقد تم إطلاق iPhone 5S الذي حصل أيضًا على تحديث iOS 12.4.4 في شهر سبتمبر من العام 2013. لقد مضت 6 سنوات أو 75 شهرًا على إطلاق هذا الهاتف. وعلى سبيل المقارنة، فمعظم الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد لديها سياسة تتمثل في دعم أجهزتها لمدة 18 شهرًا فقط، وبعد ذلك تفقد الدعم.