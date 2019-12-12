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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة مائية كهربائية فى أول رحلة بالعالم بنظام دفع 750 حصان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلقت الشركة طائرة من طراز DHC-2 de Havilland Beaver من ستة أشخاص مع نظام للدفع الكهربائي بقوة 750 حصانًا تم تصميمه بواسطة شركة magniX ، وهي شركة هندسية متخصصة في صناعة الطيران الكهربائية.
طائرة مائية
وقال جريج ماكدوجال من هاربور الذي قاد الرحلة أيضا في بيان "اليوم صنعنا التاريخ"، مضيفا أنا فخور بشكل لا يصدق في إعادة تعريف السلامة والابتكار في صناعة الطيران والطائرات المائية."
أعلنت هاربور شراكتها مع magniX هذا الصيف، ووعد بتطوير أول أسطول في العالم من الطائرات المائية بالكامل للاستخدام التجاري.
طائرة مائية2
وأعلنوا عن طرازين، منهما أصغر حجماً بقوة 375 حصان، و magni500 بقوة 750 حصان، وهو نموذج الميناء المستخدم في الرحلة، ويمكن لبطارية الطائرة تشغيل رحلة بطول 100 ميل وتتراوح تكاليف إعادة الشحن ما بين 10 دولارات و 20 دولارًا.
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