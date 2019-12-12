تكنولوجيا: جوجل تجلب تحسينات جديدة لنتائج محرك البحث ترتكز على الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت شركة جوجل بعض التحسينات على نتائج محرك البحث لتجلب للمستخدم تجربة أكثر تنظيماً ترتكز على الذكاء الإصطناعي في عرض المقالات التي تدور حول موضوع البحث.

تحرص شركة جوجل على تحسين محرك البحث لدعم المستخدم بتجربة سريعة وأكثر كفاءة، ولتنفيذ ذلك أجرت عملاق البحث تغييرات جديدة لدعم المستخدم بتجربة منسقة يحصل فيها المستخدم على إقتراحات ونتائج ذات فائدة أكبر، مع أحدث المقالات.

ومن المقرر أن تعمل نتائج البحث الآن على جمع المقالات التي ترتبط بالمصطلح أو العبارة موضوع البحث، مع عناوين رئيسية أكثر تخصيصاً لإستكشاف المقالات الأكثر أهمية للمستخدم.

أيضاً مع التحسينات الجديدة سيعمل محرك البحث على عرض القصص والمقالات التي ترتبط بموضوع البحث في مجموعات تقدم تجربة أكثر كقاءة ومخصصة بشكل أفضل للوصول إلى موضوع البحث.

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كما يدعم التنسيق الجديد لمحرك البحث عرض محتوى مميز بأعلى جودة، مع ميزة التغطية الدقيقة لأحدث المقالات التي اضيفت حول موضوع البحث، إلى جانب دعم المستخدم بمصادر متنوعة للحصول على معلومات أكثر دقة مع تفاصيل أكثر.

يذكر أن التحديث الجديد لنتائج البحث يتوفر الآن باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تتوسع جوجل بالتحسينات الجديدة في مناطق أخر وبلغات أكثر قريباً.

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