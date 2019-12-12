تسريب جديد يكشف لنا عن موعد وصول سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، والهاتف الصدفي القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتغريدة جديدة من المسرب الصيني الشهير

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020. — Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019

فيبدو أن شركة سامسونج تعتزم كشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series وهاتفها الثاني القابل للطي في اليوم 18 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وبالتالي، هذا يعني أن شركة سامسونج ستكشف عن هذه الهواتف قبيل إنعقاد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بمدينة برشلونة الإسبانية. وللإشارة، فقد تم الإعلان عن سلسلة Galaxy S10 Series و Galaxy Fold في اليوم 21 فبراير من هذا العام.

كانت هواتف Galaxy S11 محورًا للعديد من التسريبات في الأونة الأخيرة. لقد حصلنا مؤخرًا على أدلة تفيد أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيأتيان مع بطاريات أكبر حجمًا من تلك المستخدمة في هواتف Galaxy S10 الحالية. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا أن هواتف Galaxy S11 الجديدة ستضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل إلى جانب أربع كاميرات إضافية، بما في ذلك كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى خمسة أضعاف.

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وبالعودة إلى تسريب آخر في الشهر الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في الأسبوع الماضي أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

من ناحية أخرى، كشف لنا التسريب الذي حصلنا عليه في الشهر الماضي أيضًا أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل. منظومة الكاميرا الخلفية ككل ستضم أيضًا كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×100.

أما بخصوص الهاتف الصدفي القابل للطي، فنحن لا نعلم الكثير عنه بإستثناء أنه سيكلف على الأرجح نحو 1000 دولار أمريكي. عموما، نحن على بعد أشهر من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكننا نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.