شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبر سار لمستخدمى تويتر.. الصور تتضاعف لـ 16 ميجابيكسل والان مع تفاصيل الخبر
وعادة ما تقلل تويتر من جودة الصور لتوفير المساحة، لكن هذا على وشك التغيير ابتداء من اليوم، حيث أعلن مبرمج تويتر نولان أوبراين Nolan O’Brien عن التغيير فى سلسلة تغريدات، وينطبق التغيير على الصور التى تم تحميلها من خلال نسخة الويب من موقع تويتر فقط.
وقالت تويتر فى بيان، "يشاهد الأشخاص ويتفاعلون بشكل أكبر مع التغريدات التى تحتوى على ملفات صوتية وفيديوية وصور، والدقة الجديدة تعنى أن الناس يمكنهم فعل كل ذلك من دون الاضطرار إلى التضحية بجودة ما يشاركونه".
"حقيقية أم مزيفة"
وقد يبدو التغيير في دقة الصور تحسينًا بسيطًا، لكنه قد يكون مهمًا، إذ قد يتجاهل المستخدم العديد من الصور ذات الدقة المنخفضة، كما يمكن لكل بيكسل أن يحسب عندما تريد الغوص في منظر طبيعي جميل، أو فحص صورة منتج مسربة لمحاولة معرفة ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة.
وفي وقت ما في عام 2020، ستزيد تويتر أيضًا من حجم صور الملف الشخصي التي تقتصر اليوم على دقة 400×400 بيكسل.
وبدأ أوبراين سلسلة تغريداته مع صورة بدقة 1200×800 بيكسل لأوراق الخريف الحمراء، وقال إنه بالرغم من أن هذا الحجم كان ممكنًا في وقت سابق، إلا أن تويتر تحافظ الآن على التفاصيل التي كان يمكن أن تتغير من قبل.
الحفاظ على الخصوصية
وجرى تشفير صورة أوبراين JPEG على سبيل المثال باستخدام تقنية الضغط Guetzli من غوغل، وهي بطيئة الاستخدام لكنها تقلص أحجام الملفات مقارنة بصور JPEG النموذجية.
ومثلما كان من قبل، فلن تحتفظ تويتر بالبيانات الوصفية مثل بيانات Exif، بحيث لن يكون من الممكن رؤية بيانات مثل الكاميرا التي التقطت الصورة أو إعدادات الكاميرا المحددة، وهذا شيء جيد للحفاظ على الخصوصية.
وستستمر عملية تحويل أشياء مثل معاينة الصور والمصغرات إلى جودة أقل لتقليل أحجام الملفات والتأخير، مما يعني أن المستخدم بحاجة إلى توسيع الصورة أو فتحها في علامة تبويب أو نافذة جديدة لرؤيتها بجودتها الكاملة.
ولا تزال هناك حدود، إذ أوضح أوبراين أن الصور ليست غير محدودة في حجم الملف أو دقة وضوحها، لكن تلك الحدود واسعة بما يكفي بحيث لن تغير تويتر معظم الصور البالغة دقتها 8 ميغابيكسل، وفي حال كانت اللقطة مربعة، فيمكن الوصول إلى دقة 16 ميجابيكسل.
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