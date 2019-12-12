شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واخده اهتمام الكل.. إنستجرام يضيف الموزة الشهيرة فى إيموشن جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر العمل الفنى "موزة على الحائط" الذى بيع بمبلغ 120 ألف دولار فى معرض "آرت بازل" فى ميامى اهتمامات العالم خلال اليومين الماضيين، وذلك بسبب السعر المرتفع وغير المتوقع لمجرد موزة ملصقة على الحائط، إضافة إلى إقدام الفنان التشكيلى الأمريكى ديفيد داتونا، على أكل الموزة الشهيرة.

وفى إطار اهتمام كثير من الناس بالموزة الشهيرة التى انتهت فى معدة الفنان التشكيلى ديفيد داتونا، فإم موقع إنستجرام، هو الآخر أبدى اهتمامًا خاصًا بالعمل الفنى، حيث أضاف صورة للموزة ضمن قائمة الإيموشن المرتبطة بخاصية الإستورى على الموقع، وذلك فى آخر تحديثاته.



موزة على الحائط فى إيموشن إنستجرام

ويشار إلى أن المتحف العربى الأمريكى القومى كان قد اختار - فى وقت سابق - الرد بطريقة ساخرة على بيع لوحة "الموزة" الفنية التى بلغت قيمتها 120 ألف دولار، حيث نشر حساب المتحف عبر موقع تويتر، صورة لساندوتش شاورما كرد ساخر على بيع اللوحة الأخرى، مصحوبة بتعليق "قطعة فنية جديدة للبيع".

وقال مدير المتحف العربى الأمريكى القومى ماتيو ستيلفر "لقد كان مجرد شىء مضحك، لكن عندما تكون هناك محادثات حول الفن، يكون لدى الأمريكين العرب ما يقولونه"، وأكد أن العمل الفنى الذى تم عرضه فى المتحف هو أمر مضحك لوضع رد عربى أمريكى على موزة موريزيو كاتيلان، الذى احتل العناوين الرئيسية فى العالم وشغل عالم الفن الأسبوع الماضى.

المتحف العربى الأمريكى القومى هو متحف لتاريخ وثقافة الأمريكيين العرب يقع فى ديربورن بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الأول من نوعه، افتتح فى 5 مايو 2005 ويسعى المتحف إلى تبديد المفاهيم الخاطئة عن الأمريكيين العرب وغيرهم من الأقليات.

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يذكر أن الفنان التشكيلى الأمريكى ديفيد داتونا، كان قد أكد أنه فخور بالتهام موزة كانت ملصقة على الجدار فى إطار عمل فنى للإيطالى ماوريتسيو كاتيلان، بيع بمبلغ 120 ألف دولار فى معرض "آرت بازل" فى ميامى، ونشر "داتونا" المولود فى العاصمة الجورجية تبليسى، والمقيم فى الولايات المتحدة منذ 22 عامًا، تسجيلًا مصورًا على حسابه عبر "إنستجرام" وهو يلتهم هذه الموزة الشهيرة.

وفيما يتسبب هذا "العرض الفنى" لداتونا بمتاعب قضائية رغم أن الموزة قد استبدلت سريعا بأخرى على جدار المعرض، تباهى هذا الرجل خلال مؤتمر صحفى فى نيويورك، بأنه "أول فنان يأكل فن فنان آخر"، وقال داتونا، إنه يحترم عمل ماوريستيو كاتيلان المعروف خصوصا بصنعه مراحيض من الذهب بعيار 18 قيراطا بعنوان "أمريكا"، وهو عمل سرق فى سبتمبر من قصر إنجليزى.

وأضاف "هو نابغة يسخر من كل شىء.. لكن أحب أيضًا ما قمت به"، وأشار إلى أنه انتظر لكى يشعر بالجوع قبل أن يلتهم الموزة الشهيرة، وتابع داتونا، "أظن أن الفنانين موجودون لإسعاد الناس وإمتاعهم.. وهذا ما فعلته، كما أن الجميع كان فى انتظار معرفة كيف سيكون الرد على ماوريستيو كاتيلان"، وذلك حسب ما نقلته "العين الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، الثلاثاء.

وأقر ديفيد داتونا بأن الدعاية التى نالها بفعل هذه الخطوة فى ميامى أمر إيجابى، رغم تأكيده أنه لم يكن فى حاجة إليها، فهو أقام معرضًا فى "ناشيونال بورتريت جاليرى" فى واشنطن، كما دشن أخيرًا مساحة للعرض فى حى لونج أيلاند سيتى فى نيويورك، كما أن ما فعله ليس أول "ضربة" فنية يقوم بها، إذ سبقتها خطوات أخرى خصوصا لانتقاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى يونيو، بعد إعلان ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس المناخى، كتب كلمة "ترامب" بأحرف من جليد فى ساحة كبيرة فى نيويورك للتنبيه إلى ذوبان الجليد بفعل التغير المناخى، وأيضًا التأكيد على الطابع الزائل لرئاسته.