شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يكشف مكان براز الكلاب وينظفه باستخدام أجهزة الاستشعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صممت إحدى الشركات روبوتًا يكتشف وينظف تلقائيًا ما يخلفه الكلاب، ويسمى Beetl، حيث تم تجهيز هذا الجهاز برؤية الكمبيوتر والكاميرات الأمامية للبحث عن براز الكلاب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فبمجرد أن يتم وضع الروبوتات داخل الفناء الخاص بك، يتحرك مباشرة فوق البراز، ويستخدم مخلبًا ميكانيكيًا في شكل مغرفة، ويحتفظ الروبوت به في حاوية مغلقة للتخلص منها.



روبوت الفضلات

لا تساعد مجسات Bettl في اكتشاف الفضلات فحسب، ولكن أيضًا تجنب العقبات والبقاء داخل محيط، وبعد تحديد الحدود المحيطة بالحشائش، يتجول Beetl للكشف عن فضلات كلبك بأجهزة الاستشعار.

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ويمكن توصيل ذكائه الاصطناعي المتقدم بشبكة سحابية تسمح للروبوت بالتعلم وتطوير طرق جديدة، ويبدو أن وجود تنظيف للآلات بعد الحيوانات الأليفة هو الاتجاه الجديد، حيث إنه منذ عامين، أعلنت شركة ناشئة هولندية أنها توظف طائرات بدون طيار لمحاربة فضلات الكلاب البالغة 220 مليون رطل التي تُترك في شوارع هولندا كل عام.

وعلى الرغم من تنظيف بعض أصحاب الكلاب بعد حيواناتهم الأليفة، فإن غالبيتهم يتجاهلون هذه المشكلة، مما يترك الشوارع ملوثة بفضلات الكلاب.