تكنولوجيا: 5 أسباب تجعل سماعات AirPods وليس الأيفون المنتج الأفضل من أبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد مر عقد من الزمن على وصول شركة إلى أكثر من مليار مستخدم، وبلغت قيمتها التريليون دولار، وخلال هذا العقد، تم الكشف عن جهاز الـ iPad للعالم، ثم ظهرت ساعة أبل، ثم أصبح هاتف ايفون موجود فى كل مكان، ولكن إذا كان هناك منتج واحد من شركة أبل يعد بمثابة تغييرًا حقيقيًا فى السوق بكل معنى الكلمة فهى سماعاتAirPods.، إذ توجد مجموعة من الأسباب التى تجعل سماعات AirPods - التى تم إطلاقها فى عام 2015- هى منتج أبل الأهم، والتى نرصدها كما يلى: - سماعات AirPods صنعت عالم جديد وفئة جديدة من المنتجات. - استغرقت AirPods وقتًا قصيرًا للغاية لتصبح رائدة السوق. - أجبرت سماعات أبل الذكية شركات أخرى على الدخول فى المنافسة. Advertisements - تمكنت السماعات الذكية من التغلب على شركات منافسة فى صناعة السماعات. - أبل لا تزال مسيطرة على سوق السماعات اللاسلكية على الرغم من وجود منافسين. - سماعات أبل هى واحدة من أكبر المنتجات التى تم تقليدها فى السوق.

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