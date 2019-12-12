شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف هل منزلك يراقبك.. الهاكرز يخترقون الأجهزة المنزلية الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" تحذيرًا، أن الهاكرز يمكنهم استخدام الأجهزة المنزلية لاختراق حياتك داخل بيتك، وتحث وكالة الاستخبارات الأمريكية المستخدمين على تغيير كلمات المرور بانتظام، والتحقق من تحديثات البرامج الثابتة وعدم امتلاك جهازين على نفس الشبكة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المساعدين الرقميين، الساعات الذكية، أجهزة تتبع اللياقة البدنية، أجهزة الأمن المنزلية، منظمات الحرارة، الثلاجات، وحتى المصابيح الكهربائية كلها مدرجة في قائمة الأجهزة التي يمكن أن يخترقها مجرمو الإنترنت.
وعلى الرغم من أننا نعمل باستمرار على تشغيل التحديثات على هواتفنا الذكية وأجهزة Touchpads وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلا أننا نميل إلى تجاهل الأجهزة المنزلية الذكية، ومع ذلك، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض احتياطات السلامة التي يمكن أن تبقي لصوص الإنترنت خارج منزلك.
ويمكن للهاكرز أيضًا التحكم في أجهزة التلفاز الذكية غير الآمنة واستخدامها كجسر للوصول إلى جهاز التوجيه الخاص بك وتشكيل وصولهم إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اعرف هل منزلك يراقبك.. الهاكرز يخترقون الأجهزة المنزلية الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.