شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف هل منزلك يراقبك.. الهاكرز يخترقون الأجهزة المنزلية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" تحذيرًا، أن الهاكرز يمكنهم استخدام الأجهزة المنزلية لاختراق حياتك داخل بيتك، وتحث وكالة الاستخبارات الأمريكية المستخدمين على تغيير كلمات المرور بانتظام، والتحقق من تحديثات البرامج الثابتة وعدم امتلاك جهازين على نفس الشبكة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المساعدين الرقميين، الساعات الذكية، أجهزة تتبع اللياقة البدنية، أجهزة الأمن المنزلية، منظمات الحرارة، الثلاجات، وحتى المصابيح الكهربائية كلها مدرجة في قائمة الأجهزة التي يمكن أن يخترقها مجرمو الإنترنت.

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وإذا كانت هذه الأجهزة من بين تقنيات المنزل الذكي غير محمية بشكل صحيح، فيمكن استخدامها من جانب الهاكرز، ويمكن للأجهزة غير الآمنة أن تسمح لهم بالدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك، ما يتيح الوصول إلى أي شيء آخر على شبكتك المنزلية تعتقد أنه آمن".

وعلى الرغم من أننا نعمل باستمرار على تشغيل التحديثات على هواتفنا الذكية وأجهزة Touchpads وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلا أننا نميل إلى تجاهل الأجهزة المنزلية الذكية، ومع ذلك، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض احتياطات السلامة التي يمكن أن تبقي لصوص الإنترنت خارج منزلك.

ويمكن للهاكرز أيضًا التحكم في أجهزة التلفاز الذكية غير الآمنة واستخدامها كجسر للوصول إلى جهاز التوجيه الخاص بك وتشكيل وصولهم إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي