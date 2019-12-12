شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع شحنات الأجهزة للارتداء خلال الربع الثالث.. وأبل فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية IDC عن تقريرها حول مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء، حيث أظهر التقرير أنه خلال الربع الثالث من هذا العام، شهد سوق الأجهزة القابلة للإرتداء نموًا هائلاً بلغ 94.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيرجع نمو هذا السوق إلى التوسع فى فئة "الأجهزة الصوتية القابلة للإرتداء"، والتى تشمل سماعات الأذن اللاسلكية التى حصلت على شعبية كبيرة بفضل شركة آبل وسماعات AirPods الخاصة بها وغيرها من الشركات التى قامت بإطلاق سماعات مماثلة.

وبحسب التقارير، فتعد شركة أبل فى المركز الأول فى سوق الأجهزة القابلة للإرتداء، فقد قامت بشحن 29.5 مليون وحدة فى الربع الثالث من هذا العام، مع ملاحظة أنها قامت بشحن 10 ملايين وحدة فقط فى الربع الثالث من العام الماضى، وهذا ما يمثل نموًا قدره 195.5 % على أساس سنوي.

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وقد حصلت شركة آبل على 35 % من حصة السوق فى هذا الربع، وقد كانت مبيعات Apple Watch قوية على نحو مستمر، وإرتفعت شعبية AirPods بشكل مطرد فى العام الماضي.

فى حين نجحت عدد من الشركات الصينية فى احتلال مكانة كبيرة فى هذا السوق، بينما جاءت شركة fitbit فى المركز الخامس فى نهاية القائمة.