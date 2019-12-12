شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنفى إعفاء "فورتنيت" من تخفيض بنسبة 30% فى "بلاى ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة جوجل إعفاء لعبة Fortnite من نسبة 30% المفروضة عليها بمتجر Play Store العملاق، وأوضحت أنها لن تقدم استثناءات لشركة Epic ولعبتها Fornite، مؤكدة تطبيق الشروط نفسها على كل المطورين.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقامت Epic Games بتقديم Fortnite إلى Google Play على أمل الحصول على استثناء خاص لقاعدة 30٪، حيث تعتقد Epic أن Fortnite معفاة من هذه القاعدة لأنه تعتمد على نظام مجانى للعب.

لكن جوجل تقول إن نظام أندرويد يعتمد على شروط Play Store الحالية لأن هذه هى الطريقة التى يمكّن للشركة استثمارها لمساعدتها على النمو وتوفير تدابير أمنية وافرة.

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وتحصل جوجل على نسبة 30٪ من كل عملية دفع فى أحد التطبيقات، ويتضمن هذا جميع مدفوعات التطبيق، كما ينطبق فقط إذا تم بيع التطبيق فى متجر Play