أربعة برامج تستهلك بطارية الأيفون وتجعلها تنفذ وتتلف بسرعة

هل فكرت أن البرامج تستهلك بطارية الأيفون خاصتك بسرعة ؟ وتجعلها تتلف في وقت أسرع؟ اليوم سنتحدث معكم عنها .

بالطبع لن نقول بأنك توقف إستخدامك لهذه البرامج بشكل كامل لأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تجربة إستخدام الهاتف المتحرك ولكن على الأقل يجب أن تقلل إستخدامك لها خاصةً إن كنت على سفر أو لم يكن بجوارك أي مصدر للطاقة.

بعض هذه البرامج أيضاً يرفع من درجة حرارة الهاتف بشكل كبير لذا فإن كنت تعاني من مثل هذه المشكلة ربما تقليل إستخدام هذه البرامج يفيدك.

برامج تستهلك بطارية الأيفون :

معظم هذه البرامج يحمل بشكل مستمر في الخلفية حتى لو قمت بإغلاقه أو إلغاءه لذا فمن المهم للغاية أن تقوم بإيقاف عملها في الخلفية أو على الأقل الحد من إستخدامها بشكل عام.

Facebook :

يعتبر برنامج Facebook واحد من أكثر البرامج التي تستهلك بطارية الجهاز بشكل مستمر وتجعل شحن البطارية ينفذ بسرعة، المشكلة مع تطبيق Facebook هو أنه دائماً يعمل في الخلفية ويقرأ التنبيهات ويوقم بتحميل المعلومات بشكل مستمر ولتتمكن من السيطرة على إستهلاك هذا البرنامج النهم للبطارية يمكنك الحد من إستخدامه في الخلفية والتأكد من إغلاقه وإغلاق الإشارعات التي تأتيك منه.

خرائط جوجل :

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بالطبع هذا الأمر منطقي للغاية لأن برنامج Google Maps وجميع برامج الخرائط بشكل عام تقوم بإستهلاك كمية كبيرة من بيانات الهاتف والبطارية لأنها تعمل بشكل مستمر وتستخدم مستشعر GPS بشكل مستمر ليجعلك مراقب دائماً للمكان حولك وليزودك بالمعلومات حول المكان الذي تتواجد فيه.

الحل الأفضل مع هذا البرنامج هو أن تتأكد بأنه لا يستخدم موقعك إلا في حالة إستخدامك للبرنامج وهذا سوف يقلل من إستهلاك البطارية بشكل كبير للغاية .

Snapchat :

ينطبق هذا الكلام أيضاً على تطبيق Snapchat الذي يستخدم موقعك ويراقبه بشكل مستمر حتى يقوم بتخصيص الـ Feed الخاص به ليكون مناسباً لك بشكل أكثر ومخصصاً لك بشكل أثر، الحل الأفضل هو أن تمنع التطبيق من الوصول إلى بياناتك بشكل مستمر.

Whatsapp من البرامج التي تستهلك بطارية الأيفون:

بحسب أحدث التقارير التي صدرت فإن التحديث الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي للتطبيق وكان تحت رقم 2.19.112 يستهلك بطارية الجهاز بشكل أسرع على هواتف الأيفون وكانت مشكلة كبيرة لمستخدمي الأيفون لذا تأكد أن تكون على النسخة الأحدث لتطبيق Whatsapp.