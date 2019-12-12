علوم وتكنولوجيا

مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح على ويندوز 10 مهمة للجميع

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اختصارات ويندوز 10 كان يهدف الى تجميع عدة امور في نظام واحد. الثبات و السرعة و الشكل الجيد و سهولة الإستعمال. و على مدار تحديثات النظام كانت التحديثات تجلب تحسينات عديدة لكل النواح التي تم بناء النظام ناحيتها. من اهم النقاط المحسنة في النظام هي اختصارات لوحة المفاتيح. لتحقيق افضل سهولة في استعمال النظام حرصت Microsoft على تحسين اختصارات لوحة المفاتيح بشكل كبير. حتى ان الإختصارات الآن صارت اسهل لجميع المستخدمين في الإستعمال. و لذلك في هذا المقال سنعرض لك مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح على النظام ستساعدك بالتأكيد

اختصارات ويندوز 10 العامة

الإختصار

المهمة التي يقوم بها
CTRL + A

تحديد كل العناصر الموجودة في الشاشة

CTRL + C

CTRL + Insert

نسخ العنصر المحدد

CTRL + V

Shift + Insert

لصق العناصر المحددة للنسخ
CTRL + X

قص (نقل) الملفات المحددة

CTRL + Z

الغاء آخر عملية 
CTRL + Y

اعادة تنفيذ آخر عملية ملغاة

CTRL + N

فتح نافذة File Explorer جديدة عندما تكون متحكماً في نافذة متصفح ملفات مسبقة بمثل المجلد المفتوح
Windows + F1

البحث عن how to get help in Windows 10 على موقع Bing

ALT + F4

اغلاق النافذة او التطبيق المفتوح
ALT + TAB

التنقل بين التطبيقات و النوافذ المفتوحة

Shift + Delete

مسح الملفات المحددة نهائياً و تخطي سلة المهملات

اختصارات قائمة Start و شريط المهام

الإختصار

المهمة التي يقوم بها
Windows / CTRL + ESC

فتح قائمة Start

Windows + X

فتح القائمة المختصرة لقائمة Start
Windows + T

التنقل بين التطبيقات المفتوحة و المثبتة في شريط المهام

Windows + رقم

فتح التطبيق المثبت على شريط المهام في المكان الذي يشير اليه الرقم

كمثال اذا كان Google Chrome مثبت على شريط المهام في المكان الاول فعند ضغطك زري Windows + 1 سيقوم الجهاز بفتح Google Chrome

Windows + ALT + رقم

فتح القائمة المختصرة للتطبيق المثبت على شريط المهام في المكان الذي يشير اليه الرقم

Windows + D

عرض سطح المكتب

Windows + ,

عرض سطح المكتب لفترة صغيرة

اختصارات سطح المكتب على ويندوز 10

الإختصار

المهمة التي يقوم بها
Windows + M

تصغير كل النوافذ المفتوحة

Windows + Shift + M

تكبير النوافذ المصغرة
Windows + Home

تصغير كل النوافذ عدا النافذة التي تستعملها

Windows + سهم لأعلى

تكبير النافذة التي تستخدمها
Windows + Shift + سهم لأعلى

تكبير النافذة التي تستخدمها بشكل طولي مع الإبقاء على عرض الشاشة ثابتاً

Windows + سهم لأسفل

تصغير الشاشة التي تستخدمها
Windows + سهم لليمين او سهم لليسار

نقل الشاشة المفتوحة للمين او للسيار او للنصف الأيمن او الأيسر من الشاشة

في حالة اذا كانت الشاشة في احد هذه المواضع فإن الضغط على زري Windows + سهم لأعلى او سهم لأسفل سيجعل النافذة تحتل ربع الشاشة العلوي او السفلي

Windows + Shift + سهم لأعلى او سهم لأسفل

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نقل النافذة التي تستعملها ليمين او يسار الشاشة
Windows + Tab

فتح Windows Timeline

Windows + CTRL + D

فتح سطح مكتب افتراضي آخر
Winodws + CTRL + سهم لليمين او لليسار

التنقل الى سطح المكتب الذي عليه الدور في اتجاه اليمين او اليسار

Windows + CTRL + F4

اغلاق سطح المكتب الإفتراضي المفتوح

الاختصارات الخاصة بزر الـWindows

الإختصار

المهمة التي يقوم بها
Windows + E

فتح الـFile Explorer

Windows + F

فتح Windows feedback
Windows + CTRL + F

البحث عن جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة

Windows + G

فتح شريط الألعاب
Windows + H

لتلقي الاوامر الصوتية

Windows + A 

فتح الـAction Center
Windows + S او Windows + Q

فتح المساعد Cortana في وضع الكتابة

Windows + C

فتح المساعد Cortana في وضع الإستماع
Windows + I

فتح تطبيق الـSettings

Windows + K

فتح شريط Connect للتوصيل بأجهزة مختلفة
Windows + L

قفل الكمبيوتر و عرض الـLock Screen

Windows + O

لتثبيت وضعية الشاشة و الغاء الدوران
Windows + P

لفتح شريط التوصيل بـProjector

Windows + R

لفتح نافذة الاوامر RUN
Windows + U

لفتح قائمة سهولة الوصول

Windows + W

لفتح تطبيق Windows Ink Workspace
Windows +print Screen

لإلتقاط صورة للشاشة و حفظها في مجلد الصور الملتقطة

Windows + (+) او (-)

للتكبير و التصغير اثناء استعمال تطبيق تكبير الشاشة
Windows + ESC

للخروج من تطبيق تكبير الشاشة

الاختصارات في Command prompt

الإختصار

المهمة التي يقوم بها
CTRL + C او CTRL + Insert

نسخ النص المحدد

CTRL + V او Shift + Insert

لصق النص المحدد
CTRL + A

تحديد كل النص في السطر الحالي. اذا كان السطر خالياً فسيتم تحديد كل النصوص الموجودة في النافذة

CTRL + سهم لأعلى او سهم لأسفل

تحريك النافذة سطر لأعلى او لأسفل
CTRL + F

البحث داخل نافذة Command prompt بنافذة Find

CTRL + M

تفعيل وضع التحديد لتتمكن من تحديد النصوص بالفأرة و يمكنك تحريك المؤشر بالأسهم
Shift + سهم لأعلى او لأسفل

تحريك المؤشر سطر اعلى او اسفل

Shift + سهم لليمين او سهم لليسار

تحريك المؤشر بمقدار حرف لليمين او لليسار
CTRL + Shift + سهم لليمين او سهم لليسار

تحريك المؤشر بمقدار كلمة لليمين او لليسار مع تحديد النص

Shift + Page up او Page Down

تحريك المؤشر للأعلى او للأسفل بمقدار شاشة واحدة و تحديد النص
Shift + Home او End

نقل المؤشر لبداية او نهاية السطر مع تحديد النص

CTRL + Shift + Home أو END

تحريك المؤشر لأول او نهاية الشاشة و تحديد مخرجات الـCommand Prompt

المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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