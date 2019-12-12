مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح على ويندوز 10 مهمة للجميع

اختصارات ويندوز 10 كان يهدف الى تجميع عدة امور في نظام واحد. الثبات و السرعة و الشكل الجيد و سهولة الإستعمال. و على مدار تحديثات النظام كانت التحديثات تجلب تحسينات عديدة لكل النواح التي تم بناء النظام ناحيتها. من اهم النقاط المحسنة في النظام هي اختصارات لوحة المفاتيح. لتحقيق افضل سهولة في استعمال النظام حرصت Microsoft على تحسين اختصارات لوحة المفاتيح بشكل كبير. حتى ان الإختصارات الآن صارت اسهل لجميع المستخدمين في الإستعمال. و لذلك في هذا المقال سنعرض لك مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح على النظام ستساعدك بالتأكيد

اختصارات ويندوز 10 العامة

الإختصار المهمة التي يقوم بها CTRL + A تحديد كل العناصر الموجودة في الشاشة CTRL + C CTRL + Insert نسخ العنصر المحدد CTRL + V Shift + Insert لصق العناصر المحددة للنسخ CTRL + X قص (نقل) الملفات المحددة CTRL + Z الغاء آخر عملية CTRL + Y اعادة تنفيذ آخر عملية ملغاة CTRL + N فتح نافذة File Explorer جديدة عندما تكون متحكماً في نافذة متصفح ملفات مسبقة بمثل المجلد المفتوح Windows + F1 البحث عن how to get help in Windows 10 على موقع Bing ALT + F4 اغلاق النافذة او التطبيق المفتوح ALT + TAB التنقل بين التطبيقات و النوافذ المفتوحة Shift + Delete مسح الملفات المحددة نهائياً و تخطي سلة المهملات

اختصارات قائمة Start و شريط المهام

الإختصار المهمة التي يقوم بها Windows / CTRL + ESC فتح قائمة Start Windows + X فتح القائمة المختصرة لقائمة Start Windows + T التنقل بين التطبيقات المفتوحة و المثبتة في شريط المهام Windows + رقم فتح التطبيق المثبت على شريط المهام في المكان الذي يشير اليه الرقم كمثال اذا كان Google Chrome مثبت على شريط المهام في المكان الاول فعند ضغطك زري Windows + 1 سيقوم الجهاز بفتح Google Chrome Windows + ALT + رقم فتح القائمة المختصرة للتطبيق المثبت على شريط المهام في المكان الذي يشير اليه الرقم Windows + D عرض سطح المكتب Windows + , عرض سطح المكتب لفترة صغيرة

اختصارات سطح المكتب على ويندوز 10

الإختصار المهمة التي يقوم بها Windows + M تصغير كل النوافذ المفتوحة Windows + Shift + M تكبير النوافذ المصغرة Windows + Home تصغير كل النوافذ عدا النافذة التي تستعملها Windows + سهم لأعلى تكبير النافذة التي تستخدمها Windows + Shift + سهم لأعلى تكبير النافذة التي تستخدمها بشكل طولي مع الإبقاء على عرض الشاشة ثابتاً Windows + سهم لأسفل تصغير الشاشة التي تستخدمها Windows + سهم لليمين او سهم لليسار نقل الشاشة المفتوحة للمين او للسيار او للنصف الأيمن او الأيسر من الشاشة في حالة اذا كانت الشاشة في احد هذه المواضع فإن الضغط على زري Windows + سهم لأعلى او سهم لأسفل سيجعل النافذة تحتل ربع الشاشة العلوي او السفلي Windows + Shift + سهم لأعلى او سهم لأسفل Advertisements نقل النافذة التي تستعملها ليمين او يسار الشاشة Windows + Tab فتح Windows Timeline Windows + CTRL + D فتح سطح مكتب افتراضي آخر Winodws + CTRL + سهم لليمين او لليسار التنقل الى سطح المكتب الذي عليه الدور في اتجاه اليمين او اليسار Windows + CTRL + F4 اغلاق سطح المكتب الإفتراضي المفتوح

الاختصارات الخاصة بزر الـWindows

الإختصار المهمة التي يقوم بها Windows + E فتح الـFile Explorer Windows + F فتح Windows feedback Windows + CTRL + F البحث عن جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة Windows + G فتح شريط الألعاب Windows + H لتلقي الاوامر الصوتية Windows + A فتح الـAction Center Windows + S او Windows + Q فتح المساعد Cortana في وضع الكتابة Windows + C فتح المساعد Cortana في وضع الإستماع Windows + I فتح تطبيق الـSettings Windows + K فتح شريط Connect للتوصيل بأجهزة مختلفة Windows + L قفل الكمبيوتر و عرض الـLock Screen Windows + O لتثبيت وضعية الشاشة و الغاء الدوران Windows + P لفتح شريط التوصيل بـProjector Windows + R لفتح نافذة الاوامر RUN Windows + U لفتح قائمة سهولة الوصول Windows + W لفتح تطبيق Windows Ink Workspace Windows +print Screen لإلتقاط صورة للشاشة و حفظها في مجلد الصور الملتقطة Windows + (+) او (-) للتكبير و التصغير اثناء استعمال تطبيق تكبير الشاشة Windows + ESC للخروج من تطبيق تكبير الشاشة

الاختصارات في Command prompt