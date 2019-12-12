كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حامل الكاميرا الذكي “Pivo” يتتبع الوجوه ويبث لقطات حية إلى أكثر من 30 منصة
متابعة-سنيار: “Pivo” هو حامل هاتف ذكي صغير قادر على تتبع الوجه، ويمكنه بث لقطات حية إلى أكثر من 30 منصة في وقت واحد.
الجهاز مزود بوضعي تتبع تلقائي، يبقيك في مركز الحركة دون الحاجة لأي شخص للتحكم في الكاميرا.
“أينما ذهبت، يتبعك Pivo، من خلال تقنية Smart Smart Tracking، لذلك لن تذهب خارج الشاشة. ”
وقال مطورو الجهاز: “إن التقاط الصور ومقاطع الفيديو أمر سهل، فإذا كنت تريد أن يركز Pivo على جزء معين من الإجراء، فكل ما عليك هو تحديد الهدف الذي تريده والالتزام بالعمل، حيث يفتح Pivo إمكانات كل كاميرا هاتف ذكي مزودة بتقنية التتبع التلقائي و 9 أوضاع إنشاء سريعة يتم دمجها جميعا في تطبيق مدمج”.
تشمل ميزات Pivo:
– تقنية التعرف على الوجة
– تتبع العمل
– بث مباشر على 30+ منصات في وقت واحد
– 9 أوضاع إنشاء سريعة
– Lightbox / Turntable -منتجات احترافية بزاوية 360 درجة
Pivo” متاح للدعم على منصة Indiegogo.
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